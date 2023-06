Theatermaker Annica Muller mixt peepshow met yoga: ‘Ik wil van het theater een heilige plek maken’

Of het nu een stripclub of de yogawereld is; van iedere levenservaring maakt theatermaker Annica Muller (32) een voorstelling. In Peep Performance The Rave vermengt ze peepshowelementen, tantrafilosofie en performancekunst.

In een zwarte sportoutfit zwiert theatermaker Annica Muller café De Balie binnen. Ze bestelt witbier. De ras-Amsterdamse, opgegroeid aan de Nieuwmarkt, heeft een pittige repetitiedag achter de rug. In de afgelopen dagen balanceerde ze regelmatig op een draaischijf. “Vergelijk het met het wiebelige gevoel dat je ervaart op een boot. Je kweekt zeebenen.”

Op 15 juni gaat haar derde voorstelling Peep Performance The Rave in première in Theater Bellevue. Het programma start om 21.45 uur en gaat door tot ver na middernacht. Zin in een onconventionele avond? Lever dan je tas in, word onthaald met CBD-druppels en laat je meevoeren naar ‘the rave’: een cirkelvormige ruimte, afgezet met bouwhekken. De omheining, beplakt met latexachtig materiaal, toont meerdere kijkgaten. Voor iedere toeschouwer is er een aparte opening, waardoor je vijf performers, inclusief Muller, gadeslaat.

Slet of engel

Door visualisaties en ademhalingsoefeningen – afkomstig uit de tantrayogameditatie – versmelt de groep herhaaldelijk tot één kluwen van lichamen. Muller: “In tantra betekent tan ‘expansie’ en tra ‘bevrijding’. Ook wel: zelfrealisatie. Je identificeert je niet langer met het fysieke of psychische lichaam, maar met hetgeen dat dit observeert. Wanneer je je daar volledig bewust van bent, ervaar je complete gelukzaligheid. Een tantrisch uitgangspunt is dat alles om ons heen, inclusief het lichaam, ons gevoel en onze gedachten, onderdeel zijn van de natuur. De natuur is een expressie van the divine. Zodoende kan zelfs iets duisters een toegangspoort bieden tot het goddelijke.”

Centraal in de performance staan seksualiteit en verlangen. “Sinds de opkomst van het christendom wordt seksualiteit, vooral bij vrouwen, enorm onderdrukt. Je bent een slet, of een engel die gered moet worden. Andere opties zijn er niet. Ik wil breken met deze stigmatisering.”

De theatermaker weidt uit over het krabbenmandeffect: het idee dat vrouwen elkaar onderuithalen om er zelf beter van te worden. “Een krab kruipt alleen gemakkelijk uit zijn mand, maar wordt omlaag getrokken door soortgenoten als ie er met anderen in zit.” Mannen daarentegen, stelt Muller, ‘liften elkaar juist’.

Stellig, met de ellebogen op tafel, verkondigt ze: “Ik ontwikkel een werkwijze die bijdraagt aan emancipatie, door een veilige ruimte te creëren voor de expressie van onze eigen seksualiteit. Dit doen we als collectief door het constant aangeven en onderzoeken van onze grenzen. Op die manier wordt het publiek getuige van ons werkproces, waardoor wij als groep veiligheid op de vloer waarborgen.”

Extreme keuzes

Je onveilig voelen op de werkvloer, en ook de rafelrandjes des levens, zijn Muller niet onbekend. Eerder stond ze op de planken met twee solo’s. Het autobiografische Burning Butterfly (2019) ging over haar periode als stripdanseres. Yogi Anni (2021), het vervolg, verdiepte zich in de wereld van yoga. Na twee jaar in de stripclub vertrok Muller naar een ashram in India waar ze herstelde van depressie, verslaving en een foute relatie. In haar derde voorstelling voegt ze de twee thema’s samen.

Zelf heeft Muller een flink pad afgelegd. “Als kind was ik hoogsensitief, open en creatief, maar vanaf mijn zevende levensjaar kwam ik niet mee in de mainstream. Ik werd van school gehaald om mijn dyslexie. Destijds werd het niet geconstateerd, dat gebeurde pas rond mijn zestiende.”

Zodra je niet in het systeem past, beland je in een slangenkuil van wachtlijsten, diagnoses en eindeloos van het kastje naar de muur worden gestuurd, zegt ze. “Niet goed genoeg zijn werd een thema dat zich bleef herhalen. Ook later in mijn leven.” Dan, lachend: “Voor buitenstaanders heb ik een boel extreme keuzes gemaakt, maar spijt heb ik niet. Ik had niets willen missen.”

Met haar performance wil Muller het publiek een breder perspectief bieden op (vrouwelijke) seksualiteit en verlangen. “Het lijkt me prachtig als bezoekers na afloop een nieuwe vorm van liefde en verbinding ervaren. Ik wil van het theater een heilige plek maken waar rituelen en bezinning plaatsvinden, en de verbeelding eventjes realiteit wordt.”

Peep Performance The Rave speelt van 14 t/m 17 juni in Theater Bellevue.