Theaterhit Sleeping Beauty in Carré: een komische draai aan het klassieke sprookjesballet

De Engelse choreograaf Matthew Bourne verwierf een grote schare fans met komische remakes van balletklassiekers. Zijn Swan Lake was de langstlopende dansvoorstelling op Broadway én het Londense West End. Volgende week staat Bourne in Carré met een andere theaterhit: Sleeping Beauty.

In het beroemde sprookjesballet The Sleeping Beauty is iedereen in de eerste akte druk bezig met de pasgeboren prinses Aurora. Maar in de oerversie van Marius Petipa valt aan Aurora zelf weinig te beleven: de baby ligt daar maar te liggen in haar wiegje.

Hoe anders is dat in de versie van Matthew Bourne (63). Daarin is Aurora een ondernemend schepseltje, dat nieuwsgierig over het toneel kruipt en zelfs in de gordijnen klimt. Die aandoenlijke Victoriaanse pop, heel klassiek tot leven gebracht door een poppenspeler, biedt de toeschouwer al vroeg in de voorstelling de kans zich in te leven in het prinsesje.

Nachtclub voor bloedzuigers

De meest in het oog springende twist in Bourne’s Sleeping Beauty - A Gothic Romance is de introductie van vampiers. De in het vampierdom ingebakken theatraliteit wordt optimaal uitgebuit, met als hoogtepunt een gothic party in een nachtclub voor bloedzuigers.

Daarnaast lost de aanwezigheid van eeuwig levende creaturen een van de grote problemen van het sprookje op. Aurora wordt niet meer, na een eeuw slaap, zonder instemming wakker gekust door een wildvreemde voorbijganger; bij Bourne heeft de jonge vrouw al een geliefde voordat ze door het prikongeluk buiten bewustzijn raakt. De liefde van de jongeman voor zijn prinses is zo groot dat hij zich laat omturnen tot vampier.

Terwijl het oorspronkelijke ballet zich afspeelt in een wat onbestemd sprookjestijdperk is Bourne’s enscenering juist heel specifiek. De eerste akte speelt zich af in 1890, het jaar waarin Petipa en componist Pjotr Tsjaikovski hun Sleeping Beauty in première lieten gaan.

De tweede akte, waarin Aurora volwassen is geworden, speelt zich af in 1911. In tegenstelling tot de eerste akte, waarin victoriaanse duisternis overheerst, is de kleding hier juist licht. Jonge mensen verpozen zich met tennisrackets en parasols, en de frisse prinses is een stralend middelpunt.

Na een eeuw slapen brengt de derde akte ons in 2011, het jaar waarin Bourne aan zijn versie begon. Het met doornstruiken overgroeide slot is nu een plek waar verveelde toeristen selfies maken.

Knalroze Notenkraker

Sleeping Beauty is niet het eerste klassieke ballet dat de Bournebehandeling kreeg. In 1992 bewees hij dat het mierzoete verhaal van De Notenkraker nóg zoeter kon, met als snoepgoed uitgedoste karakters in een knalroze setting.

Zijn Cinderella (1997) werd een liefdesverhaal in oorlogstijd: hij verplaatste het sprookje van Assepoester naar het door bombardementen geplaagde Londen van 1941.

Zijn grote doorbraak beleefde Bourne in 1995 met een Swan Lake waarin alle zwanen gedanst werden door gespierde mannelijke dansers. Door de genderrollen compleet om te gooien, kreeg het verhaal van een prins die verliefd wordt op een zwaan een compleet andere lading.

Masculiene zwanen

Bourne’s Swan Lake werd door de Britse pers nogal eens aangeduid als een ‘homoballet’. Volgens de choreograaf zelf ging zijn stuk echter vooral over een prins die gevangen zat in een beklemmend koninklijk protocol. Voor die prins belichaamde de zwaan een vrijheid en wildheid waar hij naar hunkerde.

Tijdens de voorbereiding voor zijn productie observeerde Bourne urenlang zwanen, en hij raakte gegrepen door hun woeste motoriek. Hij concludeerde dat zwanen masculiene dieren zijn. In een programmatoelichting schreef hij: ‘De kracht, de schoonheid en de enorme spanwijdte van hun vleugels doet veel sterker denken aan de spierbouw van een mannelijk danser dan aan een ballerina in een witte tutu.’

De daaruit voortvloeiende keuze voor een cast met mannelijke zwanen bleek in 1995 nog best controversieel: meerdere kostuumontwerpers en vormgevers wilden er niet aan meewerken. Maar Bourne’s keuze pakte onwaarschijnlijk goed uit. De voorstelling sloeg aan bij een groot publiek en critici waren laaiend enthousiast.

Zelfs het conservatieve Amerika gaf zich gewonnen aan Bourne’s aanstekelijke mix van provocatie, campy humor, een weelderige aankleding én liefde voor de klassiekers. Swan Lake groeide uit tot een enorme kaskraker: zowel op Broadway als in het Londense West End ging de productie de boeken in als de langst lopende dansvoorstelling ooit.

Laatbloeier

Het succes gaf laatbloeier Bourne op 35-jarige leeftijd toegang tot de showwereld die hij als tiener idoliseerde. Avond aan avond stond de jonge Matthew te posten bij de artiesteningangen van Londense musicaltheaters om handtekeningen te verzamelen.

Zijn ouders waren musicalliefhebbers en klassiek ballet kwam pas laat op zijn pad. Op zijn achttiende zag hij een uitvoering van Het Zwanenmeer. Hij was er meteen door gegrepen, en thuis leerde hij zichzelf dansen. De auditie die hij op zijn 21ste deed om te worden toegelaten op een dansopleiding was, naar eigen zeggen, zijn allereerste officiële dansles.

Het commerciële succes had ook een keerzijde. Door het uitgebreide touren met Swan Lake voelde Bourne zich steeds sterker in een managersrol gedrukt. Daarom richtte hij in 2000 een kleinschaliger gezelschap op, waarmee het creëren van nieuwe producties centraal zou staan: New Adventures.

Met dit gezelschap bediende Bourne zijn trouwe fanschare de afgelopen jaren met nieuwe succesnummers. Na een dansante bewerking van Tim Burtons filmklassieker Edward Scissorhands (2005), en een flitsende bewerking van Oscar Wilde’s roman The Picture of Dorian Gray (2008), achtte hij in 2011 de tijd rijp om weer eens een klassiek ballet te bewerken. Een Sleeping Beauty met vampiers dus, die wederom uitgroeide tot een enorme publieksfavoriet.