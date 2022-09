Theatergroep Wunderbaum gaf vijf jaar leiding aan Duits theaterhuis: ‘Het volgende project maken we in Brazilië’

Wunderbaum (vlnr) Maartje Remmers, Wine Dierickx, Walter Bart, Marleen Scholten en Matijs Jansen. Beeld Felix Adler

Drie van de vijf leden van Wunderbaum zitten aan tafel: Marleen Scholten, Matijs Jansen en Walter Bart. Eerst maar eens over die prijs, de Martin Linzer Theaterpreis, genoemd naar een Duitse theatercriticus. Met die onderscheiding bekroont het vaktijdschrift Theater der Zeit jaarlijks een ‘totaalwerk over een langere periode’.

Wunderbaum, het collectief waarvan verder Wine Dierickx en Maartje Remmers deel uitmaken, stond van 2018 tot afgelopen maand aan het hoofd van Theaterhaus Jena in het oosten van Duitsland. Walter Bart: “Het enige jurylid Michael Helbing woont in Weimar, vlak bij Jena en hij heeft veel van ons werk gezien en heeft die hele periode met de prijs bekroond.”

Vijf jaar geleden werd de sollicitatie van Wunderbaum uit 63 inzendingen uitgekozen. De groep opereerde altijd al internationaal en zag het als een avontuur om een eigen theaterhuis te leiden. Marleen Scholten: “Echt heel leerzaam, om aan een groot gezelschap leiding te geven, dat dat kan met een collectief. Dat was nieuw voor ons.”

Wat is jullie grootste verdienste geweest, die vijf jaar?

Walter Bart: “Ik denk het feit dat we acteurs hebben aangenomen en de mogelijkheid hebben gegeven zich te ontwikkelen tot theatermaker op de manier zoals ook wij die kans hebben gekregen. Toen we in 2001 van de Toneelacademie Maastricht kwamen mochten we zelf stukken ontwikkelen vanuit een thema. Dat is in Duitsland vrij uitzonderlijk, daar staan de acteurs echt in dienst van de ideeën van de regisseur, heel hiërarchisch.”

Marleen Scholten vult aan: “Het publiek is ook heel erg gegroeid, we zaten elke avond vol. Dat is toch wat je wil, je verantwoordelijkheid nemen voor zo’n stad. Mooi als dat dan lukt.”

De groep verkaste niet in zijn geheel naar Duitsland. Matijs Jansen, Wine Dierickx en Maartje Remmers werkten vanuit Rotterdam, Marleen Scholten woont en werkt vanuit Milaan (waar ze ook het stuk La Codista ontwikkelde). Alleen Walter Bart en zijn gezin en Wunderbaumvormgever Maarten van Otterdijk zaten in Jena.

Dat moet lastig zijn, voor een collectief. Voelde dat niet uit elkaar getrokken?

Matijs Jansen grinnikt: “Nou, organisatorisch is het een uitdaging, haha, laat ik het zo zeggen. Op artistiek vlak is het alleen maar inspirerend, je kunt in meerdere talen werken. Wij kunnen in het Duits spelen, zij kunnen iets van de Nederlandse mentaliteit meekrijgen, we hebben ook een aantal Italiaanse spelers leren kennen en we hebben ons werk in Italië gespeeld.”

Bart: “En je merkt dat in verschillende landen een thema anders wordt geïnterpreteerd. Neem populisme, dat heeft in Italië een heel andere betekenis dan in Duitsland of in Nederland. Ons laatste stuk in Jena, Miniathüringen, ging over een neonazi.”

Scholten: “Je denkt: daar staan we dan als Nederlanders en we gaan het echt over nazi’s hebben in Thüringen. Best eng.”

Jansen: “Als maker uit een ander land moet je je altijd afvragen: wat kan ik hier wel, wat kan er niet? Die mensen denken heel anders over bijvoorbeeld een Hitlerclown dan wij.”

De leiding over Jena gaat nu over in andere handen, hoe nu verder?

Marleen Scholten: “Vanaf dat wij zijn afgestudeerd hebben we altijd in het buitenland gespeeld, maar dan was het toch meer van: je hebt een voorstelling en die verkoop je gewoon. En door nu een paar jaar in twee andere landen te hebben gewerkt hoop ik dat we meer nadenken over hoe je een internationale samenwerking opzet. Niet alleen komen, spelen en weer weggaan. Het eerste project dat we nu in het buitenland gaan maken is in Brazilië en dat krijgt daarna in Rotterdam een grote remake.”

Jansen: “We hebben ons best wel gefocust op Rotterdam, Jena en Italië, maar dat zou nu weer wat breder getrokken kunnen worden. We maken ergens iets, en dan kan het uitvliegen naar andere plekken.”

Maar eerst La Codista vanavond...

Scholten: “Ja, ontwikkeld in coronatijd. En voor het eerst dat één van ons zelf iets geschreven heeft. Ik wacht letterlijk een uur in die voorstelling en dat het publiek daarin mee wil gaan, dat is wel bijzonder. We werken bij Wunderbaum altijd veel met muzikanten en decor en dat is er allemaal niet.”

Jansen: “Waanzinnig dat het in de Grote Zaal van ITA staat. En dan zaterdag The Clowns Convention, met de prijsuitreiking na afloop, als we nog in clownskostuum zijn, apart.”

En dan zondag het Gala van het Nederlands Theater.

Walter Bart: “Ja, we doen het als clowns en verder zijn we daar nog hard mee bezig. We hebben erover nagedacht toen we de vraag kregen en we vinden die clowns wel heel dankbare figuren. Dus het is een bont clownsgala, in elk geval.”