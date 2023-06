Theatergezelschap Vis à Vis toont met Poppy de klimaatcrisis door de ogen van een kind

Decorontwerper Douwe Hibma kon zijn fantasie de vrije loop laten. Zo vliegen drie boa’s op een vliegend hert door het decor. Beeld Foppe Schut

Sinds Vis à Vis in 2008 is getransformeerd van rondreizend theatergezelschap tot theatergezelschap met een vaste locatie, worden er non-stop nieuwe elementen toegevoegd aan het terrein in Almere. Het ‘theaterdorpje’, zoals de makers het zelf graag noemen, voelt aan als één groot decor doordat bijna alle voorwerpen op het terrein al eens hebben gefungeerd als decorstuk.

De vuurkorf, die ooit is ingezet als reusachtige toeter, steelt nu de show als middelpunt van het theaterdorpje. Een plek op een van de bankjes eromheen geeft je de rust die je nodig hebt om de overweldigende omgeving op je in te laten werken. Een plaats waar alles willekeurig lijkt te zijn, maar niks dat is. Alles refereert er aan de zee. Het hoofdgebouw, De Rode Haring, heeft zijn naam niet alleen te danken aan de intens rode kleur, maar is ook een knipoog naar een techniek die kan worden ingezet om het publiek op een dwaalspoor te zetten. De grote foyertent, waarvan de structuur bestaat uit het decor van de vorige voorstelling, heeft de naam Octopus gekregen.

Als laatste is er Het Anker, vernoemd naar de in 2016 overleden artistiek leider Arjen Anker, wiens achternaam bij toeval perfect bij het zeethema past. Dat thema is gekozen omdat de locatie 2,5 meter onder de zeespiegel ligt.

Kind in de hoofdrol

Het idee om veel van de gebruikte decorstukken te recyclen, komt niet uit de lucht vallen. Vis à Vis houdt zich al langere tijd bezig met milieu en duurzaamheid. “We maken altijd theater over actuele ontwikkelingen die ons angst inboezemen of waar we een vergrootglas op willen zetten. We maken ons zorgen over de klimaatcrisis. De moderne mens creëert een eigen leefomgeving waar ze vervolgens in loopt te klungelen of waarvan ze de gevolgen niet kan overzien. Ecotoerisme, kloontechnieken, robotica, de uitsterving van diersoorten.”

Ook de wederom geëngageerde productie Poppy gaat over het klimaatprobleem, gezien door de ogen van een tienjarig kind. Dat was volgens regisseur Marianne Seine een voor de hand liggende keuze: “Een thema van deze tijd is de oudere generatie die zegt: ‘Ik hoop dat de jonge generatie het oplost.’ Door deze uitspraak in beeld te brengen en het thema letterlijk door de ogen van een kind te laten zien, zie je de gemakzuchtige kant van onze generatie. We geven het kind een podium om haar kracht te laten zien en tevens zien we wat zij te incasseren heeft.”

Droom

Het verhaal speelt zich af in een droom, nog een weloverwogen keuze. Seine: “Die onbeholpen menselijkheid tegenover deze grote thema’s geeft een confronterend beeld. Wanneer je dat in een uitvergroting of door een absurde bril ziet, kun je het verteren en er zelfs om lachen. Een droom geeft ons die gelegenheid en geeft ons als makers meer vrijheid.”

Decorontwerper Douwe Hibma greep die vrijheid met beide handen aan. Ook hij is in zijn werk druk bezig met duurzaamheid. Hij stond als beeldmaker aan de wieg van de voorstelling, waardoor hij zijn fantasie de vrije loop kon laten. Voor hem is het een sport om telkens weer een nieuwe functie te verzinnen voor materialen die hij soms al drie keer eerder heeft gebruikt. “Mensen denken vaak dat wat ik doe, onmogelijk is. Het is mijn doel om het tegendeel te bewijzen.”

Locatie als vertrekpunt

Hibma legt uit dat er een verschil is tussen regulier theater en beeldend locatietheater. Waar het proces van theatermaken normaliter begint met een tekst of een muziekstuk, was bij Poppy de locatie en het beeld het vertrekpunt. Binnen dit casco van beelden werd de ruimte gevonden om een verhaal te vertellen. Dat sluit goed aan op de boodschap van Poppy dat het aan de mensen is om zich aan te passen aan hun omgeving, in plaats van andersom.

De tienjarige Rodaina Badri, een van de vier jonge actrices die de rol van Poppy vervullen, ziet haar droom uitkomen. Met een grote lach op haar gezicht somt ze op wat ze zo leuk vindt aan het spelen van de hoofdrol in haar eerste professionele toneelstuk. Het samenwerken met een hechte groep mensen, de adrenaline vlak voordat ze de vloer opkomt en alle hectiek die komt kijken bij het repeteren. Toch ziet zij, ondanks haar jonge leeftijd, ook de ernst van de situatie in.

“Ik doe dit om mezelf te ontwikkelen als actrice en om het publiek iets belangrijks te leren over het milieu. Mensen gooien plastic op straat, er wordt vuil in de zee gedumpt en bomen worden omgehakt. Door dit soort dingen is er droogte in veel landen of hebben de mensen minder toegang tot goed eten en water. Ik zou niet willen dat dat bij mezelf gebeurt, dus wil ik het ook niet voor anderen. Het milieu is zo belangrijk voor de aarde en iedereen die erop leeft. Daar moeten we echt beter op letten.”