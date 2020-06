Theaterfestival De Parade gaat door in aangepaste vorm

Een eerdere editie van De Parade in Amsterdam. Beeld Sofie Simoa

Om maar met de deur in huis te vallen: een ritje in de zweefmolen, afgewisseld met een glas sangria, zit er dit jaar niet in. Echt rondreizen door het land gaat De Parade namelijk niet doen.

Wel trekt een andere variant, het Flying Festival, door vier Parade-steden. Een karavaan met tractoren, een keukenwagen, de Vliegende Vleugel en de Snoepmeisjes zal onder meer Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Amsterdam aandoen.

Voor wie het theaterfestival echt niet kan missen, wordt in de Tolhuistuin de Wereld van de Parade georganiseerd. Er is keuze voor een avondprogramma met twee voorstellingen en diner (€39,50) of een latere editie zonder diner (€25,00). ’s Middags is er de KinderParade voor het gezin. Door de coronamaatregelen is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Ook verschijnt op 1 juli het speciale magazine 30 jaar De Parade, dat volgens de organisatie volop mogelijkheden biedt. Van herinneringen ophalen tot tussen de caravans en waslijnen gluren. Zo zou je zelfs een voorstelling kunnen ‘zien’.