Theaterdirecteur (en barman) Carel Helder: ‘Volgens Tommy Wieringa praat ik over flipperen zoals anderen over een Mariaverschijning’

Carel Helder (1957) is directeur/barman van het kleinste podium van Nederland: het Torpedo Theater in de Sint Pieterspoortsteeg, dat dit jaar het vijfde lustrum viert. Een interview aan de hand van steekwoorden, over opgroeien in Noord, flipperen bij Hoogovens en De Wereld Draait Door.

Amsterdam

“Ik ben geboren op een boot in de Vlothaven. Mijn familie kwam uit Friesland. Opa van moederskant was opzichter op een baggermolen en trok mee met de arbeiders die werk zochten: de Afsluitdijk, de Noordoostpolder, het Lauwersmeer. Als een van de kinderen trouwde, kocht hij een oud skûtsje, dat hij verbouwde tot woonschip en dan meegaf als huwelijksgeschenk. Zo zijn m’n ouders in Amsterdam terechtgekomen. Na zes jaar verhuisden ze naar een flat in Nieuwendam. Ik heb altijd heimwee gehad, maar verdiende niet genoeg om zelf een boot te kopen.”

“Noord was toen heel anders dan nu. De grote scheepswerven bestonden nog en overal werden flatwijken uit de grond gestampt. Ik ruik nog die heerlijke lucht van het lassen, en altijd hoorde je de heimachines stampen; op school danste je potlood soms op je tafeltje.”

“Nieuwendam was een jonge buurt, het stikte van de kinderen. We struinden door de bouw, maakten vlotten, stookten fikkies: heel avontuurlijk allemaal. En je had ’t Gebouwtje, een zelf verbouwd lokaal aan het Meerpad waar elke vrijdag 150 jongens en meisjes bier stonden te drinken en bijvoorbeeld De Dijk, Thé Lau en Johnny van Doorn graag kwamen optreden. Daar heb ik gezien hoe je zelf iets kan organiseren als een ander het niet voor je doet.”

Staatsgevangenis Noord

“Zo noemden wij de Scholengemeenschap Noord, een leerfabriek met meer dan 1200 pubers. Mijn moeder stierf toen ik 14 was en mijn vader bleef met mijn twee zusjes en mij overspannen achter en ging drinken. Ik kocht een visvergunning en ging niet meer naar school, behalve naar de lessen waar de leuke meisjes zaten. Ik wilde, begrijpelijk achteraf, niet deugen in die tijd, maar op school was niemand die zich om je bekommerde – alleen maar gezeik, strafwerk en nablijven. Ik bleef een paar keer zitten en moest toen van het atheneum af.”

“Een nare tijd. We waren ook echt arm, zaten soms bij kaarslicht aan tafel, terwijl de muizen door het huis liepen. Ik ben de enige die nog over is van het gezin. Mijn vader dronk zichzelf dood en is niet ouder dan 60 geworden, en mijn zussen leven ook niet meer.”

Brommer

“Na school ben ik brommerkoerier bij het Shell-laboratorium geworden, waar nu Overhoeks is. Ik moest met platina naar Drijfhout of met paspoorten naar de Amerikaanse ambassade. Tussendoor flipperde ik tegen Antillianen om geld in Oporto, een café tussen de Nieuwendijk en het Damrak, terwijl de bromfiets met die kostbare lading onbewaakt voor de deur stond. Flipperen kon ik goed. Tommy Wieringa heeft eens geschreven dat ik over flipperen praat zoals een ander over een Mariaverschijning.”

“Omdat ik wist dat het tuinhuisje van de baas uit louter Shell-materialen was opgetrokken, had dat nooit ernstige gevolgen. Bovendien was ik de enige die niet aan de poort werd gecontroleerd, en op vrijdag stuurde hij me er vaak op uit om haring en jenever te halen. Als ik dan terugkwam en naar de portier zwaaide, hoorde je achter me het gerinkel van de flessen. Ik werd met gejuich begroet, en daarna zat iedereen met reageerbuisjes te proosten. Ik ben ermee opgehouden toen al m’n loon opging aan bekeuringen en ik onder een vrachtwagen was beland. Daarna heb ik nog 25 banen gehad: van magazijnbediende en verhuizer tot winkelverkoper en conciërge.”

Hoogovens

“Prachtig bedrijf. Ik was een jaar of 20 en stond achter een soort flipperkast van 500 meter lang, waar aan de ene kant rollen staal ingingen en aan de andere kant platen staal uitkwamen. Spectaculair werk, maar wel zwaar. Ik moest ’s nachts om vier uur met een bus van Jan de Wit vanaf de Marnixstraat naar Velsen-Noord.”

“We kregen chocolade en sigaren van de baas als we drie maanden zonder ongelukken werkten. Toen iemand z’n been brak in de hal, hebben we die buiten in de sneeuw gelegd, want dan telde het niet. In de pauze werd er altijd gepokerd. Je begon aan de tafel met de dubbeltjes en klom dan langzaam op naar de tafel waar het er echt om ging.”

Freek

“Als kind wilde ik altijd al journalist of schrijver worden, het verschil zag ik niet zo. Ik dacht altijd dat ik daar niet goed genoeg voor was, en had ook geen idee dat journalisten ook gewoon dingen opzoeken als ze de kennis niet paraat hebben. Maar ik schreef wel voor het blaadjes van de voetbalclub, de volleybalclub of het postkantoor waar ik toen werkte. Rond mijn 40ste besloot ik daarmee te stoppen, maar toen ik ter afsluiting wat gedichten stuurde naar twee tijdschriften die ik graag las, Propria Cures en De Tweede Ronde, plaatsten ze tot mijn vreugde en verbazing alles wat ik schreef.”

“Propria Cures vroeg me of ik zin had om voor te lezen in Arti, samen met allerlei beroemde mensen – Gerrit Kouwenaar, Henk Spaan, Freek de Jonge – en dat had succes. Na afloop vroeg Freek wie ik was. Ik werk op een postkantoor, antwoordde ik, en dat vond ie grappig. Ik moest er maar eens werk van gaan maken, zei hij. De volgende dag heb ik mijn baan opgezegd en ben ik gaan schrijven.”

“Voor de Varagids, de Volkskrant, van alles en nog wat. Ik kon goed rubriekjes bedenken, dus ik had altijd wel werk. Veel reportages ook. Je bent nieuwsgierig en je gaat eens kijken. Ik heb meer dan twintig jaar kunnen leven van de pen, maar wat ervan overblijft vind ik niet per se de moeite waard. Misschien vijf gedichten en een paar korte verhaaltjes waarvan ik denk: leuk dat je die hebt geschreven. Voor twintig jaar is dat een beetje schrale oogst.”

De Koperen Ploert

“Was een mooi blaadje, een eenmanstijdschrift. Samen met een abonnee ging ik wandelend, fietsend en met een bootje door Nederland om schrijvers en dichters te bezoeken waar ik bewondering voor had. Ik maakte dan een reisverslag en een interview en vroeg ze om een bijdrage in de vorm van een verhaal of gedicht. Zo ben ik bij Wolkers op Texel terechtgekomen, bij Theo Sontrop op Vlieland en Jean Pierre Rawie in Groningen.”

“Blaadjes maken is een van de leukste dingen die er zijn. Ik deed het al toen ik als conciërge op de Muziekschool Noord werkte, van m’n 23ste tot m’n 30ste. Ik schreef gedichtjes en maakte De Stencilkampioen. Gek genoeg duren mijn tijdschriften meestal maar drie nummers. Misschien vind ik het leuker om iets te verzinnen dan om er directeur van te zijn. Het laatste blad dat ik heb gemaakt was Torpedo Magazine. Heeft ook maar drie nummers bestaan.”

De Zwoegende Boezems

“De voorleesclub in café ’t Blaauwhooft op het Bickerseiland. Gloedvolle zondagmiddagen waren dat. We hadden schrijvers uit het hele land, maar ook Remco Campert, Roddy Doyle en Drs. P., die bij ons nog zijn allerlaatste optreden heeft verzorgd. Ik organiseerde daar ook De Zelfmoorduren Tussen 3 en 5, met muziek van mensen als Maarten van Roozendaal en Jeroen van Merwijk.”

“Zo heb ik ook Jaap Fischer leren kennen, en toen ik een keer geen kaartjes had voor het Boekenbal, heb ik hem bij de Stadsschouwburg op staan wachten. ‘Dag meneer Visser, zal ik uw gitaar dragen?’ Met gitaar en al ben ik zo achter hem aan naar binnen gelopen. Volgend jaar keren de boezems weer terug in het theater; het is heel prettig om voorgelezen te worden.”

Poppenkast

“Het theatertje waar we nu zitten is gebouwd door Wim Kerkhove, als winterresidentie voor de poppenkast op de Dam. En in februari geeft zijn opvolger, Egon Adel, hier workshops voor poppenspelers in spé, in dezelfde poppenkast. Dat is toch wel mooi, na 25 jaar. Eerst was het Pantijn, toen Het Parool Theater en nu alweer elf jaar het Torpedo Theater. Het is het kleinste theater van Nederland; er kunnen dertig, hooguit veertig mensen in. Rita Verdonk vroeg waar ze de zaal kon vinden; die dacht dat dit de foyer was. Op de een of andere rare manier is het tijdloos, het ziet er veel ouder uit dan het is. Het is op een goede manier gesleten.”

“Toen Het Parool ermee stopte en ze me vroegen of ik belangstelling had, was ik bang dat ik moest gaan vergaderen. Maar toen ik hier kwam kijken was ik meteen verkocht. Het is zo’n bijzondere plek, de intimiteit is uniek. Ik wilde het alleen doen als ik het kon overnemen, en nu draait het met meer dan zestig vrijwilligers als een tierelier. Corona was spannend, maar veel mensen bleken bereid financieel te helpen. We zijn nu zeven dagen per week open. Gemiddeld dan, hè. Ook wel eens een avond niet, maar soms ook twee keer op een dag. Ach, soms gaat het klote, en dan weer een tijdje heel goed.”

De Wereld Draait Door

“Ja, ook ik ben een DWDD-overlevende, haha. Ik had er allemaal geen last van, hoor, heb ook maar twee seizoenen meegedraaid. Ik was al ouder dan de rest en ze hadden me gevraagd, dat scheelt. Ze noemden me de parelduiker. Ik hoefde niet naar kantoor maar kwam één keer per week vertellen wat ik had bedacht. Als er een gat viel of een uitzending iets aparts nodig had, bereidde ik een onderwerp voor. Maar het personeelsverloop was zo groot dat ik op een gegeven moment toch op de redactie onder een systeemplafond bekende Nederlanders zat te bellen, wat niet heel bevorderlijk is voor je creativiteit.”

“Ik vond het leuk om te doen, maar ik vond het ook leuk om het niet meer te doen. Verder vind ik er niet zoveel van. Maar het argument dat het topsport is en je je daarom zo moet gedragen, vind ik volslagen lulkoek. Een redacteur die bang is, werkt niet beter.”

Foto

“Meer en meer verdwijnen kleine culturele instellingen uit de kranten. Het Parool heeft de Uit-agenda geschrapt, bij NRC verdwijnt de Amsterdambijlage. Samen zijn ze goed voor meer dan een kwart van onze bezoekers. Kijk, Carré kan adverteren, maar De Roode Bioscoop, Apollo First, het Torpedo Theater et cetera niet. Ik vind het zorgelijk dat je alleen nog maar een glimp van onze aanwezigheid in de kranten kan opvangen. Daar staat de foto bij dit verhaal symbool voor.”

2023

“Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb geen pensioen, dus ik ga nog wel even door met het theatertje, en anders ga ik weer iets anders doen. Ik doe het niet voor m’n verdriet, zou Reve zeggen, en ik verdien er genoeg mee om van te kunnen leven. Wil je een biertje? We hebben Mahou uit Spanje, het beste bier van Amsterdam.”