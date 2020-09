Theater, romcoms, geloof: iedereen z’n eigen streamingdienst?

In de schaduw van die streaminggiganten bestaan er nog ontelbare kleine platforms, die zich juist niet op de massa, maar op een nichepubliek richten. Beeld Shutterstock

De grote streamingdiensten strijden met elkaar om een zo groot mogelijk marktaandeel. Massa is kassa, weten ze op de hoofdkantoren van Netflix, Disney en HBO. Maar in de schaduw van die streaminggiganten bestaan er nog ontelbare kleine platforms, die zich juist niet op de massa, maar op een nichepubliek richten. Streamingdiensten met een specifiek thema, die een kleine, maar toegewijde groep liefhebbers aan zich hopen te binden.

In de Verenigde Staten zijn er talloze: voor horror (Shudder, Screambox), Japanse animatiefilms (Crunchyroll) en lhbtq-documentaires en -films (Dekkoo).

In Nederland is de markt voor platforms met een specifieke doelgroep groeiende. Deze week zag een nieuwe streamingdienst het levenslicht: TheaterThuis. Voor een tientje per maand kunnen abonnees grasduinen door 400 uur aan cabaret- en toneelvoorstellingen. Het aanbod loopt uiteen van conferences van Wim Sonneveld en de debuutvoorstellingen van Theo Maassen en Youp van ’t Hek tot recent werk van Pieter Derks en Paulien Cornelisse. Daarnaast biedt TheaterThuis ‘unieke content’ aan: wekelijks komen er vijftien korte voorstellingen van Nederlandse ­artiesten online, die zij speciaal voor het platform hebben opgenomen in een theater in Baarn. Onder anderen Karin Bloemen, Gijs Scholten van Aschat, Viggo Waas en Melody Klaver doen mee.

100.000 kijkers

Het idee voor TheaterThuis ontstond door de coronacrisis, zegt Raymond Geurtsen van communicatiebureau FC Klap en betrokken bij het opzetten van het platform. “Wij maken veel filmpjes voor evenementen. Die branche kwam helemaal stil te liggen, net als de podiumkunsten. Daarop besloten we om voor de artiesten die werkloos thuis zitten iets te verzinnen, zodat ze toch ergens kunnen ­optreden.”

TheaterThuis, dat de catalogus van het al bestaande platform Voorstelling Gemist kon overnemen, biedt dus oude en nieuwe toneelregistraties. “Ons aanbod is uniek, dat vind je niet op Netflix,” zegt Geurtsen. TheaterThuis heeft nu een paar duizend abonnees, overgenomen van Voorstelling Gemist, en hoopt op termijn 100.000 betalende kijkers te krijgen.

Volgens Henk Bout, directeur van videoplatformbedrijf Dutch Channels, zal het aantal streamingdiensten de komende jaren alleen maar toenemen. “Over een paar jaar is het heel normaal dat huishoudens behalve een grote streamingdienst ook abonnementen hebben op één of twee nicheplatforms.”

Dutch Channels ondersteunt nieuwe aanbieders met de techniek en de marketing. “Een nieuwe streamingdienst opzetten is duur en technisch ingewikkeld. Als je je richt op een klein, specifiek publiek zijn de financiële middelen vaak beperkt. Het wordt alleen rendabel door meerdere platforms onder te brengen bij een ­organisatie.”

Dutch Channels heeft naast ­TheaterThuis ook With Love, dat ­enkel romantische komedies aanbiedt, en New Faith Network, dat zich richt op een christelijk publiek. Dit platform heeft kijkers in Noorwegen, Zweden, Engeland en Ierland. Een abonnement kost 7 tot 10 euro per maand. Bout hoopt voor het einde van het jaar 100.000 betalende kijkers te hebben voor alle kanalen.

De markt voor kleine platforms staat nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheden zijn oneindig: het kan over vissen gaan, over surfen, over ­natuur. Bout: “Begin 2021 lanceren we het platform Symphony. Daar zijn concerten van de 25 beste symfonieorkesten ter wereld te zien en te horen.”

Kwaliteitsaanbod

Behalve met de grote platforms concurreren de kleine streamingdiensten ook met YouTube, waar het aanbod overweldigend groot en ook nog eens gratis is. “Het grote nadeel is dat de kwaliteit sterk verschilt. Op een eigen platform is het aanbod gecureerd,” zegt Bout.

De ambities van TheaterThuis reiken ver: de initiatiefnemers willen de podium­kunst redden in deze moeilijke periode, en tegelijkertijd Nederland in de woonkamer wekelijks nieuwe voorstellingen tonen. “We willen het Netflix van het Nederlandse theater worden,” zegt Geurtsen. “Maar we kennen ook ­onze plek: we zullen geen miljoenen mensen bereiken. Dat hoeft ook niet, als je iets unieks kan bieden en daarmee een specifieke doelgroep kunt bereiken, dan heeft het bestaansrecht.”