Theater negeert regels en laat Theo Maassen optreden voor volle zaal: ‘Het is mooi geweest’

De twee shows van Maassen waren binnen twee uur uitverkocht, zegt theatervoorzitter Mylou Frencken op NPO Radio 1. Op dat moment leek het er volgens haar nog op dat alle 120 stoelen gevuld mochten worden, maar kort daarna bleek dit niet toegestaan.

Toen heeft de organisatie naar eigen zeggen ‘heel erg lief en aardig’ van alles geprobeerd, zoals een extra avond met Maassen inplannen. Ook de optie om een deel van het publiek af te zeggen lag op tafel. Maar dat doet het theater, dat pas onlangs opende, dus niet. “We willen ons publiek, dat we pas net hebben, niet meteen teleurstellen.”

De drukte bij de Formule 1 in Zandvoort was voor het bestuur de druppel. “We zaten bij elkaar en zeiden: wat zitten we nou steeds moeilijk te doen en steeds heel erg aardig alle regels op te volgen? Het is mooi geweest.” Het bestuur van het theater spreekt van een ‘lange neus naar de voorschriften’.

Boete

Hoewel ze zich dus niet aan alle coronamaatregelen houden, zegt Frencken dat het theater er wel alles zal doen om de voorstellingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. “We staan netjes te controleren bij de deur, je QR-code moet je meenemen (als vaccinatiebewijs), of je moet aantonen dat je pas getest bent.’’ Wie de CoronaCheck-app niet wil tonen, mag niet naar binnen.

Een eventuele boete neemt het theater voor lief. Bezoekers die zich niet goed voelen bij het negeren van de regels, zouden hun geld terugkrijgen.

Directeur Dian Hoelscher van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) begrijpt de beslissing van het Haarlemse theater om volgende week weer voor een volle zaal te spelen. “Het heeft onze voorkeur om de officiële weg te bewandelen, maar als je ziet wat er om ons heen allemaal gebeurt, dan begrijp ik deze beslissing,” aldus Hoelscher.

De gemeente Haarlem is niet op de hoogte gebracht van het besluit van het theater. Een woordvoerder van de gemeente laat aan het AD weten contact te zullen opnemen met het theater.