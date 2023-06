Theater Na de Dam maakte op 4 mei zoveel los dat er nu nagepraat moest worden: ‘Bijna onmogelijk om verder te spelen’

Het komt niet vaak voor dat een theatervoorstelling de tongen zo losmaakt als eerder dit jaar Waar wij voor strijden deed tijdens Theater Na de Dam. Sommige mensen liepen boos weg op 4 mei, anderen roemden de scherpe voorstelling waarin Jacob Derwig een verkapte antisemiet speelt. Zondag was er een langverwacht nagesprek.

Om maar meteen een van de prangendste vragen uit de weg te ruimen, vraagt gespreksleider Coen Verbraak: “Hadden jullie de behoefte te choqueren?” Op het toneel van de grote zaal van De Balie zitten Theater Na de Damoprichters Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen (ook de schrijver van het stuk), acteur Jacob Derwig en regisseur Paul Knieriem. “Nee,” antwoordt Tarenskeen, maar hij aarzelt. “Ik wist wel dat het heftig zou zijn voor mensen. Maar ik ben extreem conflictvermijdend, dus ik wil niet choqueren. We wilden een steen in de vijver gooien.”

De zaal is ondanks de hitte deze zondagnamiddag goed gevuld, zo’n 100 mensen zijn naar het nagesprek gekomen van de voorstelling in Carré die op 4 mei zoveel losmaakte. Die avond, traditioneel na de Dodenherdenking op de Dam, zagen 1300 mensen hoe Jacob Derwig een pianotrio onder leiding van de Joodse violiste Liza Ferschtman ging aankondigen, maar uiteindelijk uitbarstte in een antisemitisch relaas – het woord ‘jodenstreek’ viel onder meer. Hij liet lang in het midden of hij een personage of zichzelf was. En speelde met de verleiding van mooie woorden die gevaarlijk fascistisch kunnen uitpakken.

Tarenskeen baseerde zijn tekst op een naziblad uit de Tweede Wereldoorlog en probeerde hiermee aan te tonen dat we nog altijd op onze hoede moeten zijn voor misleiding en uitsluiting, dat antisemitisme nog altijd zichtbaar is op straat, in de Tweede Kamer, in appgroeps en op sociale media.

Verwarring

Ongeveer vijftien mensen stonden op, de halve zaal zette een ‘slow clap’ in en na afloop raakten bezoekers niet uitgepraat. Sommigen voelden zich vernederd, anderen dachten dat het een bedoelde provocatie was om een reactie uit te lokken. Velen waren lyrisch over de geslaagde voorstelling, maar de behoefte aan een nagesprek was groot. Uiteindelijk vindt dat gesprek nu, ongeveer een maand later, plaats.

Regisseur Paul Knieriem zegt als antwoord op Verbraaks vraag dat hij de ophef niet had zien aankomen. “Ik werk veel in het jeugdtheater en daar wordt soms geen verschil gemaakt tussen de acteur en het personage. Maar tot mijn stomme verbazing gebeurde datzelfde hier ook niet.”

Van de weglopers is in de Balie niemand komen opdagen. Er zijn er wel die zeggen dat ze hadden willen weglopen, maar toch bleven. Soms uit beleefdheid of soms uit nieuwsgierigheid. Of ‘omdat er nog elf mensen naast me in de rij zaten’. Anderen dachten dat ‘alles bij de regie hoorde, ook de weglopers’. Van boosheid of shock is niet veel meer te merken.

Pijnlijk

Als Coen Verbraak vraagt of er toch iemand wél gekwetst was, steekt één man zijn hand op. Het had hem pijn gedaan, hoe Derwig tegen Ferschtman sprak. “Het had duidelijker mogen zijn dat het hier om een personage ging,” zegt hij.

Ook de makers heeft de voorstelling niet onberoerd gelaten. Jacob Derwig zegt dat hij ‘nog een week heeft nagestuiterd’. Hij had zich zorgen gemaakt of hij mensen had beledigd. En het weglopen en ‘boe’ roepen had hij als aanval op zijn personage ervaren, maar het klappen was persoonlijk bedreigend geweest. “Met langzaam klappen maakten ze het mij als toneelspeler bijna onmogelijk om verder te spelen.”

Tot besluit vraagt Verbraak wat de mensen moeten weten die er niet bij waren. Derwig verwoordt het als: “Een unieke toneelavond waar op het scherpst van de snede iets werd opgeroepen. En waar een deel van het publiek dacht: dit is zo erg, nu moeten we iets doen.”

Of zoals een man in het publiek, een neef van Liza Ferschtman, het verwoordt: “Ik heb honderden concerten van Liza gezien en nog nooit heeft ze moeten stoppen. Het is heftig als musici weglopen. Maar het was ook herkenning voor veel mensen, voor al die mensen die een chai (Joods woord voor ‘leven’) dragen, raakt het aan wat zij in hun geschiedenis hebben meegemaakt.” Waarna hij de makers bedankte voor het bespreekbaar maken van antisemitisme.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, vooral over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.