Theater Na de Dam maakt veel los: weglopers, maar ook staande ovatie in Carré

In de eenmalige voorstelling van Derwig vertolkte hij een man die een ode brengt aan de westerse cultuur, terwijl hij het pianotrio onder leiding van Lisa Ferschtman moet aankondigen. Naarmate de avond vordert en het personage zich ontwikkelt neemt die controversiële standpunten in.

Het zorgde voor tumult in de zaal, meerdere mensen liepen voor het einde weg. “Deze Jodin gaat naar huis,” riep een vrouw toen ze vertrok. Daarna zei iemand: “De Joden zijn weg hoor.”

Bo Tarenskeen, schrijver en medeoprichter van Theater na de Dam, zei na afloop: “Ik had wel verwacht dat mensen zouden roepen, maar niet dat ze weg zouden lopen.” Hij vreesde dat Derwig de voorstelling door het rumoer niet kon afspelen. “Het eind is namelijk belangrijk, want dat laat zien wat de gevolgen zijn van extremisme, namelijk de dood van de kunst.”

Beestje bij de naam noemen

De reacties waren echter niet enkel negatief: na afloop kon de voorstelling rekenen op een staande ovatie van het publiek dat wél bleef. Emile Schrijver, directeur van het Nationaal Holocaustmuseum en het Joods Cultureel Kwartier, woonde de voorstelling bij en schrijft in een ingezonden brief aan deze krant: ‘De meest gestelde vraag was na afloop of de avond van 4 mei geschikt is voor een dusdanig provocatieve voorstelling. Wanneer dan wel, kun je je omgekeerd ook afvragen. Ik vroeg me vooral af waar de pijn nu precies zat. Willen we op 4 mei niet horen wat we iedere dag op straat en zelfs in ons parlement horen?’

Schrijver: ‘Kun je wel herdenken wat je niet durft te benoemen en moeten we niet juist veel vaker het beestje bij zijn vele namen noemen, antisemitisme, racisme, noem het maar op, en daarmee de koe bij de horens vatten?’

Na de landelijke dodenherdenking organiseert Theater na de Dam elk jaar om 21.00 uur theatervoorstellingen door het hele land. Gelijktijdig spelen er meer dan honderd voorstellingen die ieder op hun eigen manier te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog.

Ook in onder andere Artis, Frascati en de Meervaart werden voorstelling van Theater na de Dam gespeeld.

