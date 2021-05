The Woman in the Window: zag ze een moord of heeft ze te veel pillen geslikt?

Amy Adams (links) als Anna Fox en Julianne Moore als buurvrouw Jane Russell in The Woman in the Window. Beeld Melinda Sue Gordon / Netflix Inc

The Woman in the Window had een van de kaskrakers van 2019 moeten worden. Gebaseerd op een internationale bestseller, gemaakt met een sterrencast, wat kon er misgaan? Maar een verbijsterd testpubliek, talloze reshoots en de coronapandemie maakten van de film een doorgeschoven hete aardappel waarvan de studio steeds nadrukkelijker begon te twijfelen of het nog de moeite waard was er de vingers aan te branden.

Uiteindelijk werd de film verkocht aan Netflix en hoef je dus het huis niet meer uit voor deze thriller over kinderpsychiater Anna Fox (Amy Adams), die lijdt aan een ­extreme vorm van pleinvrees en al tien maanden haar huis niet uit is geweest. In de halfdonkere vertrekken (‘ik houd van schemering’) brengt ze de dagen door met wijn, films noirs en het bespioneren van de buren. Dagelijks belt ze met haar man Ed (Anthony Mackie) en dochter Olivia, die niet langer bij haar in huis wonen.

Wanneer tegenover haar een nieuw gezin intrekt, is Anna direct geïntrigeerd. Door de schuchtere tienerzoon die haar een welkomstcadeau komt brengen en pas bij het weggaan bekent dat hij allergisch is voor haar kat, want hij wilde het dier niet beledigen. Door de autoritaire vader, die haar zal uitmaken voor ‘dronken, mensenschuw, pillenslikkend kattenvrouwtje’. En vooral door de moeder, die Anna ­– nadat ze in de deuropening een paniekaanval heeft gehad – opkalefatert met wijn en brandy.

Het is een van de betere scènes in de film. Terwijl de ­naweeën van Anna’s paniekaanval overvloeien in de alcoholroes ontwikkelt zich een vertrouwdheid tussen de twee vrouwen, terwijl deze Jane Russell (Julianne Moore) tegelijk ongrijpbaar blijft, een luchtspiegeling die met een knip van de vingers weer kan verdwijnen. En dat is in ­­zekere zin ook wat vervolgens gebeurt.

Een dag later hoort Anna een gil en wanneer ze haar ­­fototoestel met zoomlens op het huis aan de overkant richt, ziet ze hoe de vrouw die een avond eerder nog in haar keuken zat te keuvelen, in koelen bloede wordt ­vermoord. Maar is dat echt wat ze ziet of is de combinatie van isolatie, pillen en alcohol haar naar het hoofd ­gestegen?

The Woman in the Window past in het de laatste jaren populaire subgenre van thrillers rond mentaal instabiele vrouwen. Eerder werden bestsellers als Gone Girl en The Girl on the Train (die helemaal niet over meisjes gaan, maar dat terzijde) succesvol verfilmd, en dat hetzelfde zou gebeuren met het boek van A.J. Finn (een pseudoniem van Dan Mallory) was onvermijdelijk.

Tekst gaat verder onder de video.

Simplistisch

Wat veel van deze films (en boeken) delen is dat ze niet werkelijk geïnteresseerd zijn in de psychische problemen van hun hoofdpersonages. Die vaak nogal simplistisch uitgewerkte mentale staat is vooral een middel om twijfel te zaaien over alles wat de hoofdpersoon ziet en zegt. Maar twijfel is nog geen suspense, om maar even de term van stal te halen die voor eeuwig aan Alfred Hitchcock is verbonden.

Hitchcock wiens geest uiteraard rondwaart in deze hevig op Rear Window leunende thriller. Hitchcock die als geen ander wist dat twijfel alleen werkt als hij perfect gedoseerd wordt. Hitchcock die, zoals François Truffaut opmerkte, een ‘maximum aan stilering’ wist te verbinden aan een ‘maximum aan simpliciteit’.

Dergelijke verfijning is in The Woman in the Window ver te zoeken. De film laat zich nog het beste ­beschrijven zoals Gary Oldman zijn bijrol als Alistair Russell invult: tegelijk overdadig en vlak. Het is een aaneenschakeling van visuele en auditieve foefjes. Van kantelende camerastandpunten en nerveuze strijkers, schaduwen die op muren en over gezichten vallen, herinneringen die zich als tastbare museumstukken manifesteren in het huis.

In al die weelderigheid verliest regisseur Joe Wright zijn grip op de kijker. Om spanning te creëren heb je aanknopingspunten nodig, maar die zijn er te weinig. De kijker weet nooit meer dan Anna, wier beoordelingsvermogen je wordt geacht te wantrouwen.

Daarmee zet de film volledig in op het verrassingselement, maar met de meeste subplots uit het boek overboord gegooid, wordt pijnlijk duidelijk hoezeer het centrale mysterie van clichés aaneenhangt. Zelfs als je de twists niet letterlijk ziet aankomen, zullen ze je niet verbazen.

The Woman in the Window biedt vooral opsmuk die weliswaar niet verveelt, maar ook geen indruk achterlaat.

Joe Wright “I just like showing off,” typeerde Joe Wright (1972) zichzelf eens als regisseur en dat is treffend. De Brit heeft een voorkeur voor theatrale regiekeuzes. Een opzichtigheid die soms wonderwel uitpakt. Zie de overdreven talmende close-up van Darcy’s hand wanneer hij Elizabeth voor het eerst aanraakt in Wrights debuutfilm (en doorbraak) Pride and Prejudice. De onafgebroken take van vijf minuten die de evacuatie op het strand van Duinkerken toont in Atonement. Maar het levert ook fascinerende missers als het knotsgekke CGI-festijn Pan op, waarvoor hij zich revancheerde met de degelijke Winston Churchill-biopic Darkest Hour. Zijn meest beheerste film, maar stiekem ook wel zijn saaiste.

The Woman in the Window Regie Joe Wright Met Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman Te zien op Netflix