The Wire-ster Michael K. Williams (54) dood aangetroffen

Michael K. Williams. Beeld Getty Images for ABA

‘Het is met groot verdriet dat de familie het overlijden aankondigt van de voor een Emmy genomineerde acteur Michael Kenneth Williams,’ aldus zijn woordvoerder in een verklaring. ‘Ze vragen om privacy terwijl ze rouwen om dit onoverkomelijke verlies.’

De 54-jarige Williams is vermoedelijk aan de gevolgen van een overdosis overleden. In het appartement van de acteur werden drugs gevonden, waaronder heroïne en fentanyl. “Er is geen kwaad opzet in het spel,” aldus een politiebron. “Er is niet ingebroken in het appartement.” Williams’ levenloze lichaam werd door zijn neef gevonden in de woonkamer van zijn penthouse.

Hij is door de jaren heen open geweest over zijn persoonlijke worsteling met drugs.

Prijzen

De acteur brak door bij het grote publiek met zijn rol van Omar Little in The Wire. In Boardwalk Empire speelde hij de rol van Chalky White. Ook was hij te zien in de prijswinnende Netflix-serie When They See Us en in grote films als 12 Years a Slave, The Road en Inherent Vice.

Williams werd in totaal vijf keer genomineerd voor een Emmy Award. De acteur was recent genomineerd voor een Emmy als beste acteur in een bijrol voor Lovecraft Country.

Zijn overlijden maakt veel los bij fans, ook vanuit Nederland. ‘Eerder dit jaar nog eens alles van The Wire teruggezien. Die reeks bevat ontelbare memorabele elementen, maar Michael K. Williams als Omar steekt er met kop en schouders bovenuit. Denk dat het niet valt te ontkennen dat dit een van de beste tv-personages van de 21ste eeuw is,’ zo valt onder meer te lezen op twitter.

Gatverdarrie. 54 jaar oud.

Een geweldig acteur, die ook in zijn bijrollen altijd opviel - en excelleerde. Omar in The Wire en Chalky in Boardwalk Empire behoren tot mijn all time favoriete personages. https://t.co/jbKgXvZJiR — Thomas Heerma v Voss (@ThomasHvV) 6 september 2021

En nu ook Michael K. Williams overleden. De man achter een van de beste karakters in een serie ooit. pic.twitter.com/JJgSuTFYsi — Joop Pauwels (@JoopPauwels) 6 september 2021

Eerder dit jaar nog eens alles van #TheWire teruggezien. Die reeks bevat ontelbare memorabele elementen, maar Michael K. Williams als Omar steekt er met kop en schouders bovenuit. Denk dat het niet valt te ontkennen dat dit een van de beste tv-personages van de 21e eeuw is. #RIP pic.twitter.com/Nrgi2BV40A — Jimmy_VdV🎥 (@TheJimeister) 6 september 2021

Er waren veel memorabele karakters in The Wire, maar Omar bleef me het meest bij dankzij de onovertroffen Michael K. Williams. Wat zonde dat ie maar 54 is geworden. https://t.co/C0VqrByx2N — Philippus Zandstra #XTCeenbiografie (@Philippus058) 6 september 2021