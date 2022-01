The Voice-kandidaat doet aangifte tegen bandleider Rietbergen

Jeroen Rietbergen. Beeld ANP

“Cliënte heeft lang getwijfeld over het doen van aangifte. Vooral omdat zij de schuld bij zichzelf heeft gelegd. Door alle ontwikkelingen ziet zij dat nu anders en durft zij eindelijk deze stap te zetten,” aldus Diekstra.

Woensdag werd duidelijk dat er inmiddels twee aangiftes liggen tegen Ali B voor zedenfeiten. De rapper en coach van het tv-programma ‘betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd’, aldus zijn advocaat.

Rietbergen ontkent ‘met klem’ dat dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan de aanranding van Wijnhoven. Dat zegt advocaat Peter Plasman, woordvoerder van Rietbergen woensdag.

Wijnhoven, die in 2018 meedeed aan The Voice, was eerder deze week te gast bij de talkshow Beau om over haar ervaringen te vertellen. Zij vertelde toen betast te zijn door Rietbergen. De zangeres was bang haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer wist.

Diekstra: “Hoewel cliënte zich nog altijd verplicht voelt om toe te lichten wat er precies allemaal zou zijn gebeurd en waarom zij daar zolang in mee is gegaan, heeft zij toch besloten om niet het risico te lopen een strafrechtelijk onderzoek te schaden. Mede hierom zal zij voorlopig niet meer inhoudelijk op de kwestie ingaan.’’

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van ‘seksuele aard’ gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.