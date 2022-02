The Tinder Swindler: documentaire over aan luxe verslaafde meesteroplichter blijkt wereldhit

Beeld Netflix

Het patroon was steeds hetzelfde. Na een match op datingapp Tinder nodigde meesteroplichter Simon Leviev zijn dates uit voor een eerste afspraakje in een mondain vijfsterrenhotel. Daar liet Leviev, van top tot teen in designkleding gestoken, een exquise diner met champagne aanrukken.

Het vervoer van en naar het hotel regelde hij met een auto met chauffeur, zijn eigen Ferrari of – als de date perspectief bood – met een privévliegtuig naar de volgende wereldstad waar de zogenaamd succesrijke diamanthandelaar weer zaken moest afhandelen.

De voorgewende luxe levensstijl imponeerde de slachtoffers, die vaak volledig opgingen in de sprookjeswereld die Leviev – aanvankelijk een gentleman met onberispelijke manieren – hen binnenvoerde.

Waar dat toe leidde is te zien in de Netflix-documentaire The Tinder Swindler die afgelopen week in Nederland het meestbekeken programma op de streamingdienst was. Drie vrouwen vertellen erin hoe ze uiteindelijk tienduizenden tot zelfs enkele honderdduizenden euro’s kwijtraakten.

Gewelddadige aanval

Leviev had hen overtuigd dat ‘vijanden’ hem en zijn zakenimperium bedreigden en dat hij daardoor niet bij zijn geld kon komen. Met foto’s van een gewonde bodyguard en een verhaal over een gewelddadige aanval zette hij zijn leugens kracht bij.

Verblind door hun liefde voor de charmante oplichter maakten de vrouwen spaargeld over, leenden hun creditcard of vroegen extra leningen aan. Met het geld leidde Leviev een extravagant leven waarmee hij zijn volgende slachtoffers weer in de waan van rijkdom wist te brengen. Een piramidespel waarmee hij naar schatting in totaal 10 miljoen euro liet verdampen.

Hoewel de documentaire best wat dieper in had kunnen gaan op de achtergronden van zowel slachtoffers als dader, biedt The Tinder Swindler een uiterst gedetailleerd verslag van de werkwijze van Leviev, die in werkelijkheid de in Israel geboren Shimon Hayut is. Het alias Leviev stal hij van een vermogende Israëlische familie van diamanthandelaren. Zelf was hij voor zijn oplichtingspraktijken al eens veroordeeld in Finland, maar met zijn nieuwe identiteit lukte het hem zijn misdaden op nog groter schaal voort te zetten.

Beeld Netflix

Wraak

Uiteindelijk is er een heldhaftige hoofdrol voor de Amsterdamse Ayleen Koeleman. Zij loopt aanvankelijk ook in de val van de bedrieger en maakt zo’n 120.000 euro naar hem over, maar wordt gewaarschuwd. Nadat de Noorse krant Verdens Gang hem ontmaskert met een eigen onderzoek, gedaan na een tip van een Noors slachtoffer dat ook in de film spreekt, neemt ze wraak.

Koeleman, die niet met de pers wil praten, heeft inmiddels samen met de twee andere vrouwen uit de documentaire een crowdfunding opgezet voor de getroffenen. Daarop kwam tot nu toe al meer dan 150.000 euro binnen.

Het verhaal is actueel nu de schade als gevolg van datingfraude wereldwijd snel stijgt. De Fraudehelpdesk becijferde dat het schadebedrag in Nederland vorig jaar rond de 9 miljoen euro lag.

De aandacht in de media neemt ook toe. En daarmee stijgt ook de populariteit van het hele genre van oplichtingsverhalen. Parallel aan deze documentaire is de serie die gemaakt is over de New Yorkse Anna Sorokin ook een groot succes. In Inventing Anna, eveneens te zien op Netflix, is te zien hoe Sorokin, een dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur, zich uitgeeft voor de rijke socialite en kunstkenner Anna Delvey. Het geld dat ze ophaalt voor een fictieve goededoelenstichting spendeert ze aan een weelderig bestaan vol dure hotels en diners in sterrenrestaurants.

Sorokin zit inmiddels in de cel, maar Hayut leeft als vrij man in Israël. Hij werd in eigen land veroordeeld voor zijn in de documentaire belichtte misdaden, kreeg gevangenisstraf, maar werd wegens goed gedrag al na vijf maanden vrijgelaten. Volgens onbevestigde berichten zou hij opnieuw op datingapps te vinden zijn.