The Specials-zanger Terry Hall (1959-2022): een wonderlijke voorman vol politiek venijn

Terry Hall tijdens een optreden in Leeds in 1981. Beeld Redferns

Hoe wild het er ook vaak aan toe ging op het podium bij The Specials, op Terry Hall leek het allemaal geen vat te hebben. Onbewogen stond hij achter zijn microfoon, op zijn gelaat de blik van een labrador. Hij was een wonderlijke voorman, maar een geweldige zanger met een bijzonder, tikje huilerig geluid. Hij schreef ook geweldige teksten, vol rake observaties en politiek venijn.

The Specials en Madness waren eind jaren zeventig, begin jaren tachtig de populairste representanten van de Britse two tone-beweging, een conglomeraat van groepen die de Jamaicaanse ska van de vroege sixties nieuw leven inbliezen. De ‘nutty boys’ van het Londense Madness waren vooral loltrappers. De multiraciale Specials uit Coventry, die de ska kruisten met punk, waren veel serieuzer en vooral politieker.

Margaret Thatcher

Het was de tijd dat Margaret Thatcher premier van het Verenigd Koninkrijk was. En geen andere groep bezong zo treffend de grimmige periode die dat voor veel Britten was. In de songs van The Specials ging het over armoede, racisme en ongelijke kansen. Evengoed deden die songs, waaronder Too Much Too Young en Ghost Town, het thuis in Engeland vaak opvallend goed in de hitparade.

Twee inmiddels klassieke albums maakte de groep (waarvan het eerste werd geproduceerd door Elvis Costello), daarna barstte de bom al. Jerry Dammers, toetsenist en muzikaal leider, ging met een deels nieuwe groep verder als The Special AKA. Terry Hall vormde met twee andere ex-leden van The Specials het trio Fun Boy Three, dat samen met meidengroep Bananarama een grote hit scoorde met It Ain’t What You Do It’s The Way That You Do It. Bescheiden succes had hij later met de groep Colourfield.

Gekweld mens

Terry Hall was een gekweld mens. Veel van zijn problemen waren terug te voeren naar zijn jeugd, die werd gekenmerkt door grote armoede. Hij had kunnen studeren, maar zijn ouders zagen daar het nut niet van in en hadden er het geld ook niet voor. Ook was Hall tijdens een schoolreis naar Frankrijk slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Later in zijn leven, zeker na het succes van The Specials, leed hij aan zware depressies.

Hij maakte enkele solo-albums, werkte ook samen Dave Stewart van de Eurythmics en zangeres Lilly Allen. In 2008 deed hij mee aan een reünie van The Specials, nadat hij zich eerder altijd heftig had verzet tegen een hereniging. Er bleek nog altijd een groot publiek te zijn voor de muziek van de groep en zowel in Europa als Amerika deden The Specials succesvolle tournees (overigens zonder Jerry Dammers). Het optreden op het Lowlandsfestival in 2010 was een historische triomf.

Het beviel iedereen zo goed dat The Specials niet alleen bleven optreden (afgelopen zomer stonden ze nog in een uitverkocht Paradiso), maar ook weer platen gingen maken. Het album Encore kwam in 2019 in Engeland binnen op de eerste plaats van de albumlijst, iets wat de groep nooit eerder was gelukt.

Waaraan Terry Hall op 63-jarige leeftijd is overleden, is nog niet bekendgemaakt. Bekend is wel dat hij de laatste tijd ernstig ziek was.