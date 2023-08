The Sopranos zag het al in 2002: Trump is al zo lang bezig met schimmige zaakjes dat niemand er nog van opkijkt

De stakingen in Hollywood gaan een fors amusementstekort veroorzaken. Het is een goede reden om naar de tijdloze klassiekers terug te keren, zoals The Sopranos. Dat is geen straf.

De zomervakantie voerde dit jaar wederom naar New Jersey. Het was eerder goed bevallen, dus waarom niet terugkeren? Het vertrouwde bedje was als vanouds gespreid, het weerzien stemde op voorhand vrolijk. De hamvraag bij de douane moest echter anders beantwoord worden. Dat zou tot gedoe kunnen leiden. Maar wie tegen leugens ten strijde trekt moet zelf eerlijk zijn. Ik voerde de strijd met alle plezier, maar het was zonder meer een ernstige zaak. Ik verklaarde derhalve geheel naar waarheid dat ik niet voor mijn lol maar om zakelijke redenen toegang tot de Verenigde Staten van Amerika zocht. Had ik dan iets aan te geven? En of ik dat had!

Mijnheer, ik ben hier om aangifte te doen van volksverlakkerij. U en uw landgenoten worden lelijk om de tuin geleid en het is hoog tijd dat de hoogste bedrieger verantwoording aflegt voor zijn aperte en perfide leugens. Ik kom van ver met de beste bedoelingen, omwille van een diepgevoelde dankbaarheid. Het was voor mijn tijd, maar toen de bewoners van mijn land door een machtswellustige bedrieger gemangeld en vermorzeld werden, schoten uw landgenoten ons te hulp. Daar hebben wij heel wat monumenten voor opgericht en straatnamen aan gewijd, maar het dunkt mij dat een wederdienst niet mag uitblijven. En het is nu of nooit, want morgen is het te laat. Vandaar!

Ik mocht binnenkomen.

Onderweg van JFK Airport naar het gespreide bedje in Newark vroeg ik me af wat de meewarige blik en de diepe zucht van de douanebeambte hadden betekend. Was mijn oprecht verklaarde reisdoel aan zijn balie in de afgelopen jaren een sleetse en vermoeiende grap geworden? Nam niemand de heikele kwestie nog serieus? Was er door afmattende uitputting een endemisch defaitisme ontstaan? Gooi maar in mijn pet! Alles is zinloos! Zoals ze in Newark zeggen: fuggedaboudit! Zand erover en verder maar weer. Het leek mij een recept voor narigheid die verder zou reiken dan het Noord-Amerikaanse continent.

Niemand kijkt nog op van Trump

Luid geblaf verstoorde mijn overpeinzingen. Had de Amerikaanse douanehond sporen van het Amsterdamse gedoogbeleid opgepikt? Verdomd, ik herkende het geluid van de blaffer uit de binnentuin onder mijn slaapkamerraam. Ik vloog daarnet nog over de oceaan, maar ontwaakte in mijn eigen bedje. Waar waren we gebleven? O ja: seizoen 4 met het renpaard Pie-O-My was afgerond en nu kreeg Uncle June de dementie die hij eerder veinsde om aan strafvervolging te ontkomen. Ik was met The Sopranos en Trump in de kop naar bed gegaan en droomde dat ik de Amerikanen moest bevrijden.

In seizoen 4 participeert de maffia van New Jersey in vastgoedzwendel met overheidssubsidie voor de gentrificatie van verpauperde buurten. Wanneer de deal beklonken is, roept een van de maffiosi: ‘Eat my dust, Donald Trump!’ Daar wordt hard om gelachen; ze zijn de grootste vastgoedzwendelaar in de regio te snel af geweest. De episode stamt uit 2002 en was deels gebaseerd op de praktijken van Trump in New York. Nu onderstreept die vanzelfsprekende verwijzing naar de handel en wandel van de blonde tycoon diens ongrijpbaarheid: hij is al zo lang bezig met schimmige zaakjes dat niemand er nog van opkijkt.

Bij zijn vervolging als hoofd van de maffia van New Jersey maakt de ijdele Corrado ‘Junior’ Soprano zich vreselijk boos over de rechtbanktekenaar die hem vrijwel onherkenbaar portretteert. Je kijkt ernaar en denkt meteen aan de verschillende Trumpschetsen die in de afgelopen weken door rechtbanktekenaars werden gemaakt. In Miami leek hij veertig jaar jonger en slanker dankzij tekenaar Bill Hennessy, maar ook kwaadaardiger dan ooit in de versie van Jane Rosenberg. Omdat ze geen van beide lijken, klinkt de roep om camera’s in de rechtbank steeds luider. Daarmee kan Trump de immense programmakrater vullen die de door de stakingen van de Amerikaanse acteurs en schrijversvakbonden is ontstaan.

De Amerikaanse nachtmerrie is echt

De gevaren en het maatschappelijk belang van live-uitzendingen van de rechtszaken tegen de vermeend frauduleuze presidentskandidaat staan ter discussie: het kan getuigen, juryleden en andere betrokkenen in gevaar brengen. In The Sopranos is het intimideren van juryleden een peulenschil, verdachte Donald T. hoeft alleen maar een tekstberichtje te plaatsen om zijn fanatieke voetsoldaten op een verkeerd idee te brengen.

Er staat dit najaar een tweede seizoen van Squid Game op de agenda maar dat is morbide fictie uit Zuid-Korea. De Amerikaanse nachtmerrie is het echte werk. Maar wees gerust: wanneer de wereld slaapt, vliegt de breedsprakige verlosser wederom naar JFK Airport om aangifte te doen.

The Sopranos zijn altijd te zien op dvd, blu-ray en HBO Max.