The Ruggeds tonen arbeidssleur en een pokerbattle in veelzijdige breakdancevoorstelling

Beeld The Ruggeds

Sinds hun oprichting in 2005 wonnen The Ruggeds talloze dance battles. De laatste jaren manifesteert het Eindhovense breakdance-collectief zich ook regelmatig in het theater. Midden in coronatijd leverde dat de geslaagde productie State Shift op, waarin de hectiek van een battle werd ingeruild voor introspectieve concentratie.

Voor het nieuwe programma mocht ieder van de vier optredende dansers een stuk maken. De makers spreken van chapters, en die hoofdstukken hebben op het oog willekeurige nummers meegekregen. Aan het eind van de voorstelling mag het publiek in een amusant interactief achterafje raden wie welk chapter heeft gemaakt. Dat zullen we hier niet verklappen.

Ieder hoofdstuk wordt ingeleid met een projectie op de grauwige achterwand, die daarnaast dienst doet als een muurtje waar de breakers zich lekker tegen kunnen afzetten bij het wat ruigere springwerk. Dat komt vooral van pas in het acrobatische slotdeel.

Minimal dance

Het best geslaagde hoofdstuk, Chapter 8, opent met een strak gemonteerd filmpje waarin we de dagelijkse routine volgen van een forenzende jongeman. Op toneel zien we vervolgens hoe het er in de werkplaats aan toe gaat. De in blauwe overalls gehulde mannen voeren allerlei routines uit rond een bankje, waarbij een van de karakters steeds de arbeidssleur probeert te doorbreken. De naar minimal dance neigende patronen worden inventief herhaald en dat pakt erg spannend uit.

Sterk is ook het gebruik van een tafel in Chapter 21, waarin een kaartspelletje volledig uit de hand loopt. Als een van de gokkers beschuldigd wordt van vals spel, krijgt het meubilair het zwaar te verduren in een knap geënsceneerde vechtchoreografie. Wel is het jammer dat het verhaaltje in deze pokerbattle steeds meer nadruk krijgt, waarbij uitleggerige mime de dans verdringt.