The Rolling Stones voor 60-jarig bestaan geëerd met Britse postzegelset

De set postzegels ter ere van het 60-jarig bestaan van The Rolling Stones. Beeld via REUTERS

Acht postzegels tonen de afbeeldingen van Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood en de vorig jaar overleden drummer Charlie Watts tijdens concerten die ze wereldwijd gaven, waaronder de gratis show in het Londense Hyde Park in juli 1969, twee dagen na de dood van Brian Jones. Die werd toen vervangen door Mick Taylor, later opgevolgd door Ronnie Wood. Ook afgebeeld zijn de concerten in New York in 1972, in Knebworth in 1976 en in Rotterdam in 1995.

De andere vier zegels zijn bedrukt met twee groepsfoto’s en twee posters van hun tournees. Brits postbedrijf Britain’s Royal Mail laat weten dat er nauw met de band en het management is samengewerkt om de zegels te selecteren. “Er zijn maar weinig bands in de rockgeschiedenis met zo’n rijke carrière als The Rolling Stones. Zij hebben iconische muziek gecreëerd, inspirerende albums gemaakt en daarbij ook nog eens fantastische live-optredens gegeven,” aldus een woordvoerder.

The Rolling Stones zijn de vierde band met een set postzegels, nadat die eer eerder The Beatles, Pink Floyd en Queen toekwam. Royal Mail lanceert de zegels op 20 januari. Er zijn pakketten variërend van ruim 10 pond tot bijna 150 pond. Ze zijn al eerder te bestellen.