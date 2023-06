The Rolling Stones-expo Unzipped in Groningen: fans zullen het allemaal kwijlend bekijken

De tentoonstelling Unzipped over The Rolling Stones komt terug naar Groningen. In 2020 moest de zelfde tentoonstelling in het Groningen na enkele weken alweer worden gesloten vanwege de lockdown.

Jongens waren het, aardige jongens, maar ook heel vieze jongens. Helemaal aan het begin van hun carrière bewoonden de Rolling Stones gezamenlijk een appartement in Londen. Foto’s zijn er niet van die tijd, wel getuigenissen, vooral van hoe smerig het was op Edith Grove 102 in de wijk Chelsea.

Op basis van die getuigenissen bouwden de makers van de tentoonstelling Unzipped de woning na. In het Groninger Museum loop je er kort na binnenkomst doorheen. En geweldig, wat een puinhoop. Overal rondslingerende troep, een afwas van dagen in de keuken. Overvolle asbakken, lege flessen, bedden te goor om alleen al op te zitten. Dat hok van de drie corpsballen in Jiskefet, maar dan tien keer zo erg.

Kwijlende fans

Dat is leuk binnenkomen op een tentoonstelling die zeker niet teleurstelt, maar niet zo’n overdonderende ervaring is als de aan David Bowie gewijde expositie vijf jaar geleden in het zelfde Groninger Museum. Bij Bowie waanden bezoekers zich verzeild in een videoclip. Unzipped, ook een de wereld rondreizende tentoonstelling van Britse makelij, is traditioneler van opzet.

Vitrines vol instrumenten die de Stones bespeelden, podia vol poppen met kleding die ze droegen. De fans zullen het allemaal kwijlend bekijken, maar heel inventief is de presentatie niet. Interactief is Unzipped eigenlijk alleen in een aan de plaatopnames gewijde zaal, waar je zelf met een mengpaneel aan de slag mag en je de verschillende instrument zo kunt isoleren dat je precies hoort wat iedere individuele Stone doet (leuk!).

Nog even over Bowie. Die leek zijn hele leven al te beseffen dat hij ooit nog eens in een museum terecht zou komen en liet na zijn dood een collectie van 75.000 zorgvuldig geordende en geconserveerde items na. Zo’n schatkamer hadden de makers van Unzipped niet tot hun beschikking. Ze vonden evengoed heerlijke objecten.

Schoolmeisjeshandschrift

Schattig bijna, die door Keith Richards in de beginjaren van de Stones volgekrabbelde dagboekjes. En ook leuk, in een vitrine daar niet ver vandaan: een door een ook zo jonge Mick Jagger in een bijna schoolmeisjesachtig handschrift ingevuld vragenformulier van de fanclub. Gevraagd naar zijn persoonlijke ambitie schreef hij: ‘To own my own business.’

The Stones werden een meer dan succesvol bedrijf. Op een museumwand is in een mooie computeranimatie te zien hoeveel concert­bezoekers de groep van 1962 tot en met 2019 trok: tegen de 50 miljoen. Daarnaast waren er de astronomische aantallen van de platenverkoop. De directeur van het bedrijf The Rolling Stones is Mick Jagger nooit geworden, maar als enige groepslid heeft hij, oud-student van de eerbiedwaardige School of Economics in Londen (het Nijenrode van Engeland), zich van meet af aan bemoeid met de financiën.

Dat hij nogal een krent is, behoort tot de folklore van de Stonesgeschiedenis. De nodige aandacht krijgt in Unzipped het uitgestokentong­logo van de Stones, een van de bekendste beeldmerken van de twintigste eeuw. Dat Jagger de ontwerper ervan met een fooi afscheepte, wordt er niet bij verteld.

Er komt wel meer niet aan de orde op Unzipped. Drugs, toch een wezenlijk onderdeel van het Stonesverhaal, zijn geen onderwerp. Oud-leden Brian Jones en Mick Taylor komen er wel heel bekaaid af.

Verbouwereerde agenten

De filmbeelden van het roemruchte concert in 1964 in het Kurhaus in Scheveningen (hun eerste optreden op het Europese vasteland) zullen een lokale aanvulling op de tentoonstelling zijn. Het blijven fascinerende beelden. Die rellende jongeren in de zaal en die totaal verbouwereerde politieagenten en mannen in pak vooraan op het podium: het generatieconflict van de jaren zestig laat zich moeilijk beter illustreren.

Unzipped, Groninger Museum, van 1/7 tot en met 21/1 2024