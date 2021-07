The Rocky Horror Show: speels en vol verleidingen

Sven Ratzke (midden) speelt een gestoorde wetenschapper in The Rocky Horror Show. Beeld Roy Beusker

Een filmtheater in San Francisco vertoont elke vrijdagavond The Rocky Horror Picture Show, cultfilm uit de jaren zeventig, gebaseerd op de theatervoorstelling The Rocky Horror Show. Elke vrijdagavond en dus ook tijdens de recente coronalockdowns, toen in Californië theaters en bioscopen dicht bleven.

“Die eigenaar wil heel graag in het Guinness Book of Records komen met de meeste aaneengesloten wekelijkse vertoningen. Daarom heeft hij de film ook maar opgezet voor lege zalen,” grinnikt entertainer en zanger Sven Ratzke in zijn huis in Nijmegen, de plaats waar hij in 1977 geboren is. Hij speelt de hoofdrol in de Nederlandse versie van The Rocky Horror Show, die donderdag in première gaat bij het Internationaal Theater Amsterdam.

Langgekoesterde ambitie

Voor Ratzke, die al ruim twee decennia de hele wereld over toert met shows als Where are we now (over en met muziek van David Bowie), Hedwig and the Angry Inch en Homme Fatale, is The Rocky Horror Show in Nederland spelen een langgekoesterde ambitie. “Als je kijkt naar mijn producties uit het verleden, dan heeft de basis van alle verhalen wel met deze show te maken. Het klinkt misschien een beetje gek, maar ik wist al heel lang dat ik dit ooit in de Nederlandse theaters zou spelen. Ik wachtte alleen het juiste moment af.”

Officieel is The Rocky Horror Show een musical, maar Ratzke spreekt liever over een rockopera. Theatraal, vol verleidingen, parodieën op klassieke horror en sciencefictionfilms, seks en een zoektocht naar vrijheid en identiteit van de in het begin wat bleue hoofdrolspelers Brad en Janet. Het stel is op weg naar een oude mentor van hun universiteit, als hun auto het begeeft. Ze proberen hulp te zoeken, bellen aan bij – in de Nederlandse versie – een voormalig theater als kraakpand, waar ze Dr. Frank-N-Furter, gespeeld door Ratzke, treffen.

Ratzke: “Overal op de wereld is deze show bekend. Of je nou in Australië, Amerika of Spanje rondloopt. Het publiek komt verkleed als de personages naar de zalen, mensen kennen alle teksten letterlijk. Maar juist in Nederland, toch wereldwijd nog altijd beschouwd als een eiland vol vrijheden, is de voorstelling amper opgevoerd.”

De bekendste nummers, zoals Let’s Do the Time Warp Again, worden in het Engels opgevoerd, de originele taal van de voorstelling dus. In de rest van de show wordt met talen ‘gespeeld’.

Gestoorde wetenschapper

Zijn alter ego Dr. Frank-N-Furter is volgens Ratzke ‘een volledig gestoorde wetenschapper’. “Hij is verleidelijk, loopt op high heels, hij is een soort mefisto. Hij blijkt, zo ontdekken Brad en Janet, met aliens te experimenteren in het kraakpand. Zij gaan daar steeds meer in mee en raken ook hun maagdelijkheid kwijt.”

Dan, in één adem: “Maar het verhaal is eigenlijk niet uitlegbaar, het doet er niet toe en ik heb het zelf eerlijk gezegd ook nooit zo begrepen. Wat me altijd wel bij is gebleven van dit verhaal: wat is er veel mogelijk. Je kunt de bizarste personages bedenken als maker, er zijn geen grenzen. Dat heeft me altijd enorm aangesproken. En waarom het verhaal nu volgens mij naadloos past in de tijd: na corona zijn wij allen een soort Brad en Janet. We zijn allemaal amper aangeraakt de afgelopen anderhalf jaar, onze levens hebben zich hoofdzakelijk binnen afgespeeld. En de productie is in de jaren zeventig, op het toppunt van de seksuele revolutie, bedacht. Hoe mooi is het om zo’n show in tijden dat ook in Nederland de verpreutsing weer alom toeneemt, naar ons land te brengen.”

Nachtenlang plezier

Veel duidelijker kan hij het ook niet maken. The Rocky Horror Show moet je volgens Ratzke ondergaan, als een soort Brad en Janet. “Ik weet zeker dat iedereen energie krijgt van de voorstelling en genoeg ideeën waar je nog nachtenlang plezier van hebt. Het laat op een speelse manier zien wat vrijheid kan zijn. Met respect voor anderen. Er wordt wel in gemanipuleerd, maar dat leidt tot iets positiefs. Geen van de personages verlaat het verhaal met een trauma, maar ze ontdekken wel hun seksualiteit. Eigenlijk is het een soort uit de hand gelopen sprookje.”

The Rocky Horror Show, Internationaal Theater Amsterdam, 28 (try-out) t/m 31 juli. Tournee van 25 september t/m 9 januari 2022.