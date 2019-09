The Repair Shop is net Tussen kunst & kitsch, maar dan met gevoelens

The Repair Shop. Beeld RTL 4

Het leek wel de perfecte zomeravond van opruimgoeroe Marie Kondo op RTL 4. In Ons huis vol spullen kreeg de 47-jarige Annemiek hulp bij het organiseren van haar met rommel overwoekerde woning waar je de vloer niet meer kon zien. Zonder er te veel Kondopsychologie op los te laten, was de bottomline: vooral loslaten en weggooien die zooi.

Direct daarna volgde The Repair Shop, een programma dat op de BBC al jaren populair is en met presentator Humberto Tan nu een Nederlandse versie heeft. Hier worden spullen juist niet weggegooid, ook al zijn ze kapot of versleten, maar gerepareerd door een team experts. Het gaat om objecten met zo’n emotionele waarde dat wegdoen voor de eigenaren geen optie is.

Dat leidde tot gesprekjes over voorwerpen zoals we die kennen van Tussen kunst & kitsch, maar dan met gevoelens. Zo kwamen twee zussen van in de zestig wat engeltjes en een groenig kannetje met een afgebroken oor langsbrengen. Gemaakt door hun moeder, die op haar 33ste overleed bij een auto-ongeluk, samen met hun broer van 10. Dit was de enige tastbare herinnering aan haar die ze nog hadden.

De zorgvuldigheid waarmee experts de objecten behandelen is hartverwarmend. Geen kwestie van een klodder secondelijm of een spuitbus verf, nee, hier kwamen handschoenen, pincetten en vergrootglazen tevoorschijn, alsof het om de restauratie van De Nachtwacht ging.

Het kannetje belandde weer piekfijn in handen van de zussen, die de experts in tranen om de nek vlogen. De dierbaarste herinnering mocht daarna in een schoenendoos vol watten in het mandje van de rollator mee naar huis.

Lips liet zijn ogen door de kamer dwalen en zag de lieve foto van zijn oma als 18-jarige, helaas besmeurd met spetters kaarsvet. Hoe lang nam hij zich al voor daar wat aan te doen?

Reageren? hanlips@parool.nl