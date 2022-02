The Power of the Dog grote kanshebber bij Oscars: 12 nominaties

Benedict Cumberbatch (links) en Jesse Plemons (rechts) in The Power of the Dog. Beeld AP

Voor ‘beste film’, de belangrijkste Oscarcategorie, zijn tien films genomineerd. Naast The Power of the Dog en Dune zijn de biopic King Richard en de komedie Don’t Look Up kanshebbers. Daarnaast zijn er nog twee remakes in de running: de horrorthriller Nightmare Alley van Guillermo del Toro en Steven Spielbergs Westside Story.

De kanshebbers zijn Paul Thomas Andersons Licorice Pizza, Sian Heders ‘kleine’ tragikomedie Coda, Kenneth Branaghs autobiografische zwart-witfilm Belfast en – toch wel verrassend, want niet Engelstalig – het drie uur durende Drive My Car van de Japanse regisseur Ryûsuke Hamaguchi.

Murakami

Hamaguchi werd tevens genomineerd voor beste regie en beste scenario, samen met schrijver Takamasa Oe. In de strijd om de Oscar voor de beste regie krijgt Ryûsuke Hamaguchi concurrentie van Jane Campion, Paul Thomas Anderson en Kenneth Branagh.

Drive My Car, een bewerking van een kort verhaal van Haruki Murakami, maakt bovendien kans op de Oscar voor beste internationale film. In die categorie zijn The Hand of God van de Italiaanse regisseur Paolo Sorrentino, The Worst Person in the World van de Noor Joachim Trier, A Hero van de Iraanse tweevoudige Oscarwinnaar Asghar Farhadi en de alom bejubelde geanimeerde documentaire Flee van de Deense filmmaker Jonas Poher Rasmussen de overige kanshebbers. De Nederlandse inzending Do Not Hesitate overleefde de eerste schifting niet.

Favorieten

Kirsten Stewart lijkt de grote favoriet als het gaat om de Oscar beste actrice, voor haar hoofdrol in Pablo Larraíns Lady Di-biopic Spencer. De andere genomineerden zijn Olivia Colman (The Lost Daughter), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) en de Spaanse Penélope Cruz (Madres paralelas).

Favoriet in de categorie beste acteur zijn Benedict Cumberbatch – tegen zijn imago in gecast als hardvochtige Nieuw-Zeelandse cowboy in The Power of the Dog – en Will Smith als de tennisvader van Venus en Serena Williams in King Richard. Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth), Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!) en Javier Bardem (Being the Ricardos) zijn de andere kanshebbers.

Driedubbele nominatie

Beyoncé werd voor het eerst genomineerd voor haar liedje Be Alive, te horen in King Richard. Ook opvallend: er is naast het koppel Cruz-Bardem nog een stel dat dubbel feest kan vieren. Kirsten Dunst en haar partner Jesse Plemons zijn beiden genomineerd voor hun bijrollen in The Power of the Dog. Een ander unicum is de driedubbele nominatie voor Flee, die niet alleen genomineerd is voor beste internationale film, maar ook kans maakt op de Oscars voor beste animatiefilm en beste documentaire. De Nieuw-Zeelandse Jane Campion maakt in haar eentje kans op drie Oscars: naast beste film en regie ook nog beste scenario.

De nominaties werden dinsdag bekendgemaakt in Los Angeles, door de Amerikaanse acteur Leslie Jordan, vooral bekend van de komedieserie Will & Grace, en actrice, zangeres en presentator Tracee Ellis Ross. The odd couple kreeg via zoom ondersteuning van onder meer het New Yorkse brandweercorps en studenten van de Chadwick Boseman School of Arts. De Oscars worden uitgereikt op 27 maart. Vorig jaar gingen de belangrijkste Oscars verrassend naar Nomadland van de Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao.