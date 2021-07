The Movies zoekt laatste geld voor broodnodige renovatie bij fans

The Movies is tot maart 2022 gesloten. Beeld Nina Schollaardt

De bioscoopstoelen die uit een van de zalen werden gesloopt zijn al weg. Meegenomen uit de afvalcontainer door enthousiaste voorbijgangers. Bij de container trof Alex Rutten, een van de exploitanten van The Movies, kort geleden twee oudere dames. Wat er toch gaande was daarbinnen, wilden ze weten. Na op de hoogte te zijn gebracht van de grootschalige renovatie van het vier zalen tellende complex, vroegen ze angstig: “Maar is het dan straks nog wel The Movies?”

In januari 2022 moeten de bouwvakkers klaar zijn, waarna The Movies in maart weer opengaat. “Onze grote uitdaging is de oude sfeer te behouden,” zegt Rutten, die samen met Kadir Selçuk behalve The Movies ook de Filmhallen runt. Die sfeer wordt grotendeels bepaald door het art-decointerieur, dat de bioscoop de bijnaam Klein Tuschinski opleverde.

Dat de renovatie van The Movies, de oudste nog in gebruik zijnde bioscoop van Amsterdam, geen overbodige operatie is, leert een kleine rondleiding door het complex. Er zijn vooral problemen met de fundering, problemen die zich bovengronds uiten in enorme scheuren in de wanden. Rutten: “De wc-deur moeten we ieder jaar weer afschaven omdat hij anders niet meer open of dicht kan.”

En ja, er gaat het nodige veranderen. Het restaurant verdwijnt, er komt een nieuwe bar, de luchtbehandeling wordt aangepakt (“Als het buiten 30 graden was, was het hier binnen 33”), in de hal wordt een lichtstraat gecreëerd en op sommige plekken zakt de vloer 70 centimeter, waardoor meer ruimte ontstaat.

En dat alles dus met behoud van de oude sfeer. “In de grote zaal, die een monumentale status heeft, mógen we niet eens wat wijzigen. We wilden er een groter filmdoek, maar dat mocht niet van Monumentenzorg omdat het ten koste zou gaan van de lijst.”

Band met publiek

Donderdag begint The Movies een crowdfundingsactie. Tussen nu en 20 augustus hoopt het filmhuis 50.000 euro op te halen voor de restauratie van de grote zaal. Het lijkt een overkomelijk bedrag; sommige Amsterdammers betalen meer voor de renovatie van hun keuken of badkamer. Maar: “Door corona zijn we veel inkomsten misgelopen waardoor we de restauratie van de grote zaal niet geheel zelf kunnen betalen. Ook is de crowdfundingsactie een manier om mensen bij de renovatie te betrekken.”

De renovatie van de bioscoop kost The Movies zelf ongeveer een half miljoen euro. Vastgoed Movies, de eigenaar van het pand, betaalt een ‘veelvoud’ van dat bedrag, maar wil dat niet verder specificeren.

Exploitant Alex Rutten: 'We wilden er een groter filmdoek in de grote zaal, maar dat mocht niet van Monumentenzorg.' Beeld Nina Schollaardt

Het filmpubliek lijkt The Movies in ieder geval een warm hart toe te dragen. Nadat eerder corona tot de ondergang van de bioscoop leek te leiden, werd een petitie tot behoud 32.000 keer ondertekend. Het gevaar is bezworen, verzekert Alex Rutten. “Maar we houden de band met het publiek graag warm. Wie meedoet aan de crowdfundingsactie wordt daar ook voor beloond.”

Een donatie van 40 euro levert behalve een toegangsbewijs voor de openingsavond in maart een stukje van 5 bij 5 centimeter van het originele tapijt op. “En dan niet zomaar een kleur, maar een stukje waarin duidelijk iets van het patroon is te ontwaren.” Wie 55 euro doneert krijgt een kaartje en een nieuwe versie van het boek Samen naar The Movies, dat in 2012 verscheen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan.

Authentieke stukken

Rutten is een van de schrijvers van Samen naar The Movies en weet dus veel van de geschiedenis van de bioscoop, die in 1912 openging als Bioscoop Tavenu en twee jaar later werd herdoopt tot Cinema Hollandia. “In die beginjaren kwam het publiek via een smalle gang vanaf de Haarlemmerdijk de zaal binnen. Men keek een kwartier en werd dan via een achteruitgang naar de Vinkenstraat weer afgevoerd. Mensen kwamen echt voor het fenomeen film, bewegende beelden. Verhalende films kwam later pas.”

Later werd Cinema Hollandia een buurtbioscoop, waar na de oorlog vooral actiefilms werden gedraaid. In 1971 maakte de nieuwe eigenaar Pieter Goedings er onder de naam The Movies een arthousebioscoop van. Het was een succes en al snel werden drie extra zalen toegevoegd, ingericht in art-decostijl. “De spullen daarvoor haalde hij vooral uit Frankrijk, onder meer uit een oud warenhuis,” zegt Rutten. “Voor het bargedeelte gaan wij nu ook weer op zoek naar authentieke stukken.”

Met het geld van de crowdfundingsactie hoopt The Movies ook nog een oude 35 millimeter­projector te kunnen restaureren. “Er komt hier jaarlijks een Laurel en Hardy-genootschap, alle leden uitgedost als hun helden. Het zou geweldig zijn om met die projector de Laurel en Hardy-film Perfect Day uit 1929 te kunnen vertonen.” Net als vroeger dus.