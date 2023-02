The Movies gaat na twee jaar eindelijk weer open

Een van de vernieuwde zalen van The Movies. Beeld Bowie Verschuuren / The Movies

Het oudste filmtheater van de stad moest in december 2020 – net als alle culturele instellingen – dicht vanwege de coronalockdown, maar is sindsdien niet meer open geweest.

De bioscoop had grote problemen met de fundering, veroorzaakt door verzakkingen op de Haarlemmerdijk. Dat werd al in 2018 ontdekt, tijdens werkzaamheden op het dak. Tijdens een inspectie bleek dat de vijf losse panden waar de bioscoop in huist niet meer recht stonden ten opzichte van elkaar. Ook liepen er barsten en scheuren door de muren, en de toiletdeuren moesten steeds worden bijgeschaafd omdat je ze anders niet meer open of dicht kreeg.

Gloednieuw art deco-behang

De afgelopen twee jaar is daarom de complete fundering vernieuwd. Ook zijn veel klassieke elementen uit de oudste bioscoop van de stad vernieuwd: zo is er een heel nieuw tapijt gelegd en zijn de wanden behangen met gloednieuw art-decobehang. Qua sfeer is er dus zo min mogelijk veranderd.

De grote zaal van de bioscoop, die een monumentale status heeft, is verbouwd met behulp van een crowdfundingsactie die meer dan 90.000 euro opbracht. Wie doneerde, kon als tegenprestatie kiezen voor bijvoorbeeld een stukje van het originele tapijt.

Geen restaurant meer

Nu The Movies toch werd verbouwd, is er ook geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van de bioscoop. Er is een nieuw luchtsysteem aangebracht, en de stoelen en doeken zijn verbeterd.

Het restaurant is niet teruggekeerd: in de plaats daarvan is er een gloednieuwe bar ingericht.

De eerste films zullen maandag 13 maart gaan draaien: de kaartverkoop begint vandaag op de site van The Movies.