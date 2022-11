The Kiev Trial: een aaneenschakeling van gruwelijke getuigenissen

The Kiev Trial.

Een murw beukende opsomming van barbarij is het. Het proces tegen vijftien, veelal leidinggevende, Duitse nazi’s in Kiev in 1946 is ook zonder het tonen van beelden van de oorlogsmisdaden een stomp in de maag van de kijker. De vijftien werden berecht voor een militair tribunaal dat ook talloze ooggetuigen liet horen.

Van de ondervragingen van de Duitse officieren en de getuigenissen van burgers maakte de Oekraïense regisseur Sergei Loznitsa een uiterst beklemmende documentaire. Loznitsa vond de beelden van de rechtszaak tijdens de research voor een documentaire over Babi Jar, het ravijn in Kiev waar in 1941 bijna 34.000 Joden werden vermoord.

Decor van oorlogsmisdaden

Enkele van de voor het gerecht gebrachte nazi’s werkten mee aan deze slachting. De rest beging wreedheden in Oekraïense plaatsen die wrang genoeg het afgelopen jaar opnieuw het nieuws haalden als decor van oorlogsmisdaden.

Zonder tussenkomst van een verteller of andere uitleg rijgt Loznitsa de verhoren van de nazi’s aan elkaar. Slechts een sober titelblad met de naam van de spreker en de verdenkingen tegen hem dienen als aankondiging. De kijker wordt zo één met de honderden toeschouwers in de zaal, die niet moeten hebben kunnen geloven wat ze te horen kregen.

Poppenspeelster

De bekentenissen van de militairen gaan door merg en been. Ze geven alles op staccato toon toe: het platbranden van huizen, het deporteren van mensen en vooral het systematisch doodschieten van grote groepen onschuldige burgers.

Huiveringwekkend is de ondervraging van de nog zeer jonge SS’er Willi Meier. Hij lijkt als een van de weinigen zenuwachtig, spreekt met overslaande stem. Hij vertelt een dorp met al zijn bewoners te hebben uitgeroeid. “Ook de kinderen?” vraagt de rechter. “Waarom?” Het antwoord is bijna niet te bevatten: “Ze renden rond.”

Na de nazi’s volgen getuigenissen van overlevers, waaronder het beroemd geworden verhaal van de Oekraïense poppenspeelster Dina Pronitsjeva. Ze was toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats en was getuige van de slachting bij Babi Jar. Voor de Duitsers reden haar aan het einde van een dag vol moorden ook te doden. Maar in het duister lukte het Pronitsjeva zich voor dood in de kuil te laten vallen voordat de kogelregen haar trof.

Ongebroken stem

Ruim zeven minuten lang vertelt ze in The Kiev Trial hoe ze vervolgens ontsnapte uit het ravijn des doods. Met ongebroken stem en met de rug recht. De nazi’s in het beklaagdenbankje lijken met elk woord kleiner te worden.

The Kiev Trial – die eindigt met een onverbloemde weergave van de tenuitvoerbrenging van de opgelegde straffen – hakt bijna twee uur lang in op het incasseringsvermogen van de kijker. Geen documentaire voor iedereen dus, maar het werk dat regisseur Loznitsa heeft verricht is van niet te onderschatten belang.



