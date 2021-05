The Investigation gaat over de duikbootmoord: ‘De naam van de moordenaar verdient het niet genoemd te worden’

Vier jaar geleden werd de Zweedse journaliste Kim Wall (1987-2017) door uitvinder Peter Madsen vermoord en in stukken gesneden aan boord van diens duikboot. In de Deense serie The Investigation wordt het oplossen van de gruwelijke misdaad die wereldwijd veel publiciteit trok gereconstrueerd, zonder alle sensatie.

T­­­oen de media in ­Denemarken en de rest van de wereld vol stonden met details over het onderzoek naar de moord op de Zweedse onderzoeksjournalist Kim Wall (1987-2017), ergerde Tobias Lindholm zich groen en geel aan hoe de zaak in de publiciteit werd behandeld.

Vanuit New York, waar hij nu het misdaadverhaal The Good Nurse verfilmt, laat de Deense filmmaker weten: “Het onderzoek werd destijds in de media vooral gepresenteerd als een spectaculair misdaadverhaal, dat iedereen intrigeerde doordat er sprake was van buitengewone omstandigheden. Men was vooral geïnteresseerd in de sensationele aspecten van deze zaak. Maar dat er ook sprake was van een journaliste die haar leven verloor onder vreselijke omstandigheden kreeg amper aandacht van haar collega’s. Ook het verlies dat haar ouders moesten verwerken werd nauwelijks belicht.”

Speciale band

Ook Lindholm – een ervaren regisseur die nauw betrokken was bij tv-series (Borgen), films (het bekroonde The War) en co-scenarist was van de recente Oscarwinnaar Another Round – werd in 2017, toen de moord bijna dagelijks in de Deense media opdook, vaak gewezen op het dramatische aspect van de moord. Steeds meer details doken op, zoals het in stukken gesneden lichaam van Wall, dat vervolgens de Baai van Køge in werd gekieperd. Er gingen zelfs geruchten rond over een sm-relatie tussen Kim Wall en Peter Madsen, de uitvinder aan boord van wiens duikboot Wall was om een exclusieve reportage te maken.

Lindholm: “Ik kreeg van diverse kanten te ­horen dat er een prachtige, spannende misdaadserie over de details van deze zaak te ­maken was. Dergelijke suggesties hadden echter een averechts effect op me: ik sloot me zo veel mogelijk voor de zaak af.”

Pas toen Lindholm in gesprek kwam met ­rechercheur Jens Møller, die de zaak oploste onder kansloos lijkende omstandigheden, raakte hij geïnteresseerd in een mogelijke verfilming. “Jens vertelde mij hoe moeizaam het onderzoek destijds verliep en hoe hij in nauw contact stond met de ouders van het slachtoffer, met wie hij een speciale band opbouwde. Dat hij het niet noodzakelijk vond de dader zelf te ondervragen, vond ik opmerkelijk.”

Medewerking duikers

De werkwijze van Møller intrigeerde Lindholm. Het stelde hem in staat een misdaadserie te maken die niet volgens de platgetreden paden verliep. Vooral in Scandinavië groeide het misdaadgenre – boeken, films en tv-series – uit tot een van de belangrijkste exportproducten.

“Ik wilde in The Investigation alle clichés van het genre vermijden,” zegt Lindholm. “Ook besloot ik de dader van de moord links te ­laten liggen en niet in beeld te brengen. Zelfs zijn naam verdient het niet genoemd te worden. Ik wilde zo realistisch mogelijk te werk gaan en de gebeurtenissen niet overgieten met een sensationeel sausje. De moord zelf breng ik ook niet in beeld. Dat vond ik overbodig.”

“Mijn opzet was te tonen hoe het politiewerk in de praktijk verliep, met alle tegenslagen vandien, en wat dat voor invloed had op de persoonlijke relaties van de betrokkenen. Tussen Møller en de ­ouders van Kim Wall ontstond een hechte band, die er zeker toe leidde dat de waarheid ­uiteindelijk aan het licht kwam.”

Een belangrijk aspect van The Investigation is het werk van de duikers, die maandenlang in zee speurden naar Walls lichaamsdelen. Dat was van groot belang om haar doodsoorzaak precies vast te stellen en de beweringen van de dader, die telkens met een andere versie van haar dood op de proppen kwam, te logenstraffen.

“Ik heb een aantal duikers gebruikt die ook bij het echte onderzoek betrokken waren. Zij ­boden zelf aan mee te werken. Zelfs de speurhond die op zee sporen kon ruiken, is ­dezelfde als die bij het echte onderzoek is gebruikt.”

‘Afsluiting’

“Mij ging het er vooral om de nasleep van deze misdaad en de gevolgen voor de betrokkenen zo realistisch mogelijk na te vertellen. Hoe tijd­rovend het was, en hoe saai en bureaucratisch politiewerk soms ook kan zijn. Dat soort zaken zie je nooit terug in tv-series en misdaadromans.”

De relatie tussen rechercheur Møller en de Zweedse ouders van het slachtoffer, is een belangrijk element in de reeks. De rechercheur betrekt hen zo veel mogelijk bij het onderzoek en ze motiveren hem alles (letterlijk) boven water te krijgen. Hun dochter, een gerenommeerd journalist in Zweden die de hele wereld had afgereisd op zoek naar humaninterestverhalen, verdiende het volgens hen dat de omstandigheden van haar dood werden opgehelderd.

Møller wordt in de serie gespeeld door acteur Søren Malling (onder meer bekend uit The Killing en Borgen). Voor hij de rol accepteerde, wilde Malling eerst met de politieman kennismaken: “Die ontmoeting gaf bij mij zeker de doorslag om deze rol te accepteren. Møller is een man die meer dan bevlogen was om deze zaak, de laatste van zijn carrière, op te lossen. Hij is inmiddels met pensioen en adviseert ­makers van misdaadseries.”

Seriemoordenaar

Lindholm is voorlopig nog niet klaar met misdaadseries. “In Denemarken doet de grap de ronde dat de hausse aan misdaaddrama’s bij ons begon met The Killing, en dat de The Investiga­tion daar nu de afsluiting van is.”

De komende weken is de Deen betrokken bij een Amerikaans misdaaddrama The Good Nurse, met Jessica Chastain en Eddie Redmayne in de hoofdrollen. Ook hierbij berust het verhaal op ware gebeurtenissen en ligt de focus niet op de dader, seriemoordenaar Charlie Cullen. Lindholm: “Het gaat vooral over een verpleegster die uit eigen beweging doorzet om deze reeks misdaden op te lossen. Wat dat betreft is er wel een overeenkomst met The Investigation.”

The Investigation, vanaf zaterdag 15 mei, 22.10 uur, NPO2.