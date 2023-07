‘The Integrity of Joseph Chambers’: een zinderende film over het geweld dat opborrelt uit mannelijke machteloosheid

Welke nieuwe films moet je zien? We zetten de nieuwe releases op een rij en selecteren de film van de week. Dit keer: met The Integrity of Joseph Chambers levert de Amerikaanse indie-filmmaker Robert Machoian opnieuw een zinderende film over het geweld dat opborrelt uit mannelijke machteloosheid. Wat kluchtig begint, loopt uit op een intens moraalspel.

Joseph Chambers parkeert zijn Mercedes naast de pickup-truck van zijn vriend. Om er vervolgens met die pick-up op uit te gaan. En met het jachtgeweer van die vriend dat hij ook leent.

De Mercedes naast de pick-up, het is een tekenend beeld voor The Integrity of Joseph Chambers van Robert Machoian, een film over gekrenkte mannelijkheid die beweegt van klucht naar moraalspel. Verzekeringsagent Joseph Chambers is niet op zijn plek in de bossen van Alabama, ondanks de jagersoutfit die hij tot in de puntjes heeft verzorgd en ondanks de o zo masculiene snor die hij speciaal voor deze dag heeft laten staan.

Zijn vrouw Tess heeft al een slecht voorgevoel, ze smeekt hem er niet op uit te gaan met dat geweer. Het stel is onlangs van de stad verhuisd naar het dorpje waar Tess opgroeide, en Joseph lijkt gedreven zijn mannelijkheid te bewijzen. Het is niet uit te sluiten dat daarbij meespeelt dat Tess een lach niet kon onderdrukken toen hij uit de badkamer kwam met zijn nieuwe snor.

Grote persoonlijke betrokkenheid

De moeite voor een gedegen training met het wapen heeft Joseph niet genomen. Hij wil het gewoon gaan doen, in zijn eentje. “Zelfs jochies van twaalf gaan hier gewoon jagen,” jengelt hij. Eenmaal alleen in het bos gedraagt hij zich ook een beetje als een kind; hij richt het geweer op het luchtledige en maakt zelf de schietgeluiden. Iets later slingert hij het geweer achteloos op de grond om op een open plek in het bos zijn jeugddroom – als honkballer in de world series te pitchen – nog maar eens te herleven. De Deense geluidsontwerper Peter Albrechtsen laat in de achtergrond het gejuich van het publiek weerklinken, zoals Joseph dat in zijn hoofd hoort. Zo zal de film ons vaker subtiel meeslepen in de beleving van Joseph.

Hoofdrolspeler Clayne Crawford is, op het dreigende shot na van een bos waarmee de film opent, elke minuut in beeld. Hij lijkt ook een grote persoonlijke betrokkenheid te hebben bij The Integrity of Joseph Chambers. Hij en zijn vrouw zijn producenten van de film, die werd gedraaid in zijn geboortestaat Alabama en waarin zijn eigen zoons de kinderen spelen van zijn personage, dat zelfs dezelfde voornaam als de acteur draagt – Clayne is een artiestennaam.

Stuntelige Joseph met geweer

The Integrity of Joseph Chambers is de tweede samenwerking tussen regisseur/scenarist Robert Machoian en acteur Clayne Crawford, na het duistere The Killing of Two Lovers uit 2020 (in Nederland alleen op streaming uitgebracht; op dit moment is de film te zien op Pathé Thuis). Ook dat was een onderzoek naar het geweld dat opborrelt vanuit mannelijke machteloosheid. Saillant in dat licht is dat Crawford zelf werd ontslagen van de serie Lethal Weapon na berichten over ‘incidenten van emotionele mishandeling’ op de set.

Zijn personage in The Killing of Two Lovers, een man die niet kan verkroppen dat zijn ex-vrouw na hun scheiding verder gaat met haar leven, doet er alles aan om het geweld dat hij in zich voelt opborrelen te onderdrukken. Het titelpersonage van The Integrity of Joseph Chambers stuurt bijna moedwillig op geweld aan.

Want als je de stuntelige Joseph met dat geweer het bos in ziet gaan, weet je – ook door de dreigende sfeer die Machoian vanaf de eerste minuut neerzet – dat het maar op twee manieren kan aflopen. Of Joseph zelf gaat de prijs voor zijn hoogmoed betalen, of iemand anders wordt de dupe. En in het eerste geval zou er geen film zijn.

Als die belofte van geweld, die tergend lang in de lucht hangt, uiteindelijk wordt ingelost, verslapt de film. Terwijl Joseph met groeiende wanhoop probeert de consequenties van zijn overmoed te overzien – ziedaar de test van zijn integriteit die de titel belooft – slaan sommige verwikkelingen wel erg ver door richting het kluchtige.

Maar in het zinderende slotakkoord maakt Machoian duidelijk dat hij heel duidelijk wist waar het naartoe ging. Zonder het lome tempo dat de hele film kenmerkt noemenswaardig te verhogen, wordt de druk hier vakkundig opgevoerd, tot de ketel op springen staat.

Regisseur Robert Machoian. Beeld Getty Images

Previously Unreleased The Integrity of Joseph Chambers is de tweede film in de zomerreeks Previously Unreleased, waarin Eye Filmmuseum films uitbrengt die succes hadden op internationale festivals maar niet werden aangekocht door een Nederlandse distributeur. Het programma opende vorige week met Les pires, een slimme satire op sociaal-realistische dramafilms en tegelijk een hartverwarmend sociaal-realistisch drama. De komende weken volgen onder meer Fumer fait tousser, de nieuwste film van de Franse meesterabsurdist Quentin Dupieux; het Italiaanse op de grens van fictie en documentaire balancerende Atlantide; en de Argentijnse emotionele mokerslag El castigo. De films in Previously Unreleased gaan om en om in première in Eye en de Filmhallen. Elke eerste Amsterdamse vertoning wordt ingeleid door een medewerker van Filmkrant.

The Integrity of Joseph Chambers Te zien in Filmhallen, The Movies