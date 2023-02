The Holy Mountain: meesterwerk van cultfilmmessias op plateauzolen

De alchemist (Alejandro Jodorowsky) gaat goed gekleed naar ‘The Holy Mountain’.

De huistelefoon in de gang rinkelde. De buurjongen keek ernstig toen hij me de hoorn gaf: ‘Iemand heeft schokkend nieuws voor je.’ Binnenpretje. Hij wist er niets van, we waren nog maar net begonnen. In 1992 lanceerden we met een clubje cinefielen een tweemaandelijks tijdschrift dat aan de fantastische filmgenres gewijd was. Liefdewerk oud papier: we hadden allemaal enige journalistieke ervaring maar over die genrefilms konden we ons ei nergens kwijt. Schokkend Nieuws werd uit nood en zendingsdrang geboren.

De nood was aan de man en die man was aan de telefoon: “Jodorowsky zit nu in een hotel aan de Nes en jij hebt zijn films gezien, kun je er meteen naartoe om een interview te doen?” Natuurlijk kon ik dat. Alejandro Jodorowsky was de maker van de eerste echte bonafide cultfilm El Topo (1970), een mystieke western die in New York maandenlang een fenomeen was en daarna van de aardbodem verdween.

Jaren later maakte hij Santa Sangre (1989), een Mexicaanse circusfilm die aan Buñuel en Fellini herinnerde en plotseling in de Nederlandse bioscopen was verschenen. Ik had de plaat met de filmmuziek en het affiche. De film had ik twee keer gezien. Dat moest volstaan.

Charismatische Chileen

In de lobby van het hotel werd de charismatische Chileen omringd door aanhangers, bewonderaars en nachtdieren die ik vaag herkende. Er was geen tijd voor een interview maar dat kon die avond plaatsvinden, voor de literaire bijeenkomst. Onze cultfilmmaker was voor de Chileense gemeenschap zowaar een groot schrijver. De auteur was op uitnodiging van de Chileense ambassade naar Amsterdam gekomen om zijn roman te promoten. Het korte onderhoud dat ik had was grappig, maar het frustreerde dat ik zijn meesterwerken niet had gezien.

Later werd me verteld dat er in de stad een exemplaar van een vage videoband circuleerde, waarop een afgeragde filmkopie van El Topo te zien was. Er gingen ook geruchten over een felbegeerde videoband met de opvolger The Holy Mountain (1973), die nog krankzinniger was en voor liefhebbers van psychedelica het equivalent van de Sixtijnse Kapel moest zijn.

Het duurde tot 2007 voor de essentiële werken van de cultfilmmessias opnieuw op waarde geschat konden worden: een fraaie dvd-box verving de mythische videobanden. De ban was gebroken.

John Lennon

Het is moeilijk te bevatten wat Allen Klein bezielde toen hij na een ruzie met Jodorowsky besloot om diens meesterwerken meer dan dertig jaar in de kluis op te bergen. Klein was de gehaaide Amerikaanse manager van The Beatles, die zich op aandringen van John Lennon over El Topo en de maker ontfermde. Lennon behoorde tot de culturele elite van New York die zich in 1970 dagelijks om middernacht per limousine bij het Elgin Theatre in Chelsea vervoegde, om zich in de wietmist open te stellen voor de avonturen van een door Jodorowsky vertolkte gunslinger annex messias.

De cinefiele nachtmis baarde een cultus: het filmtheater was de kerk, het projectiedoek een altaar en Jodorowsky een godheid. Allen Klein kocht alle vertoningsrechten en bracht de film in normale bioscopen uit. Het werd een flop, maar dat weerhield de manager er niet van om The Holy Mountain te financieren.

De waanzinnige film getuigt van Jodorowskys worsteling met zijn status als messias. Hij wordt als alchemist in Mexico-Stad door rijke stinkerds en malle kunstenaars aangezocht om verlichting en het eeuwige leven te bieden, maar de uitkomst is verrassend genuanceerd. En tijdloos.

Geofferde dieren

Dat neemt niet weg dat El Topo en The Holy Mountain anno 2023 op ethische en morele bezwaren stuiten, vooral bij onbevangen kijkers die dierenrechten bepleiten. De dieren in de films hadden geen verweer toen ze op het altaar van de filmkunst werden geofferd. Jodorowsky bood op de dvd van El Topo nederig excuses aan voor twee doodgeschoten kraaien, maar voor het overige gold dat alle geslachte dieren ‘terug naar het restaurant’ gingen. Zou het?

Alejandro Jodorowsky is nog onder ons. Zijn status als cultfilmgod werd bestendigd door de fantastische documentaire Jodorowsky’s Dune (2013), waarin een vastgelopen romanverfilming uit de jaren zeventig het aanzien van een fabelachtig meesterwerk krijgt. De regisseur vierde afgelopen vrijdag zijn 94ste verjaardag in zijn woonplaats Parijs, waar hij als gerenommeerd tarotlezer en psychomagicus praktijk houdt.

Schokkend Nieuws verschijnt nog steeds tweemaandelijks. Het onderhoud met Jodorowsky verscheen in de tweede editie, die destijds op de fiets naar filmwinkel Cine Qua Non werd gebracht. De verkoopster schrok zich een hoedje toen ik bij binnenkomst verklaarde: ‘Ik heb Schokkend Nieuws voor je!’

Daar was geen woord van gelogen.

El Topo is te zien in Eye, LAB111 en Rialto VU. The Holy Mountain in Eye, Kriterion, LAB111, De Uitkijk en Rialto VU.