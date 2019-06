The Handmaid’s Tale lijkt steeds meer op The Walking Dead

De trailer van het derde seizoen van The Handmaid’s Tale bevatte een zelfs voor deze dystopische serie angstaanjagend beeld: een legioen in het rood gehulde handmaids – de vrouwelijke slaven van de Amerikaanse theocratische dictatuur Gilead – die aangetreden stonden bij The Mall in Washington, waar de kenmerkende obelisk aan het einde van de vijver was vervangen door een enorm kruis. Dichter bij president Trump kwamen de makers van de serie tot nu toe nog niet, maar toch blijven ze vooral dicht bij de standvastige heldin June, gespeeld door de geweldige Elisabeth Moss.

Het hele tweede seizoen stond in het teken van haar pogingen te ontsnappen aan de relifascisten van Gilead. De eerste poging van de zwangere June, die in Gilead als handmaid de naam Offred (Of-Fred) kreeg, mislukte jammerlijk. Maar toen de reeds bevallen June aan eind van dat tweede seizoen eindelijk de mogelijkheid kreeg per vrachtwagen te ontsnappen met haar pasgeboren baby, gaf ze op het laatste moment haar kind mee aan mede-handmaid Emily en bleef ze vrijwillig in de dictatuur.

Verbeten blik

Die beslissing was moeilijk te verkroppen voor menig kijker, ook al was Junes voornaamste motivatie dat ze niet zonder haar oudere dochter Hannah wilde vertrekken. Dat had ze ook iets eerder kunnen bedenken, maar het levert wel een interessant uitgangspunt op voor seizoen 3.

Daarin oogt June verbetener dan ooit en ze lijkt een bondgenoot te vinden in haar voormalige bazin Serena Waterford (Yvonne Strahovski). Ook die heeft dezelfde verbeten blik in haar ogen, sinds ze voor haar ongehoorzaamheid door haar man is gestraft met het afhakken van haar pink, want ook bevoorrechte vrouwen hebben in Gilead weinig in te brengen. Serena neemt wraak door het huis in de fik te steken en dat is ook voor de serie een goede ingreep: nog een seizoen doorbrengen met de hoofdrolspelers in huize Waterford zou een herhaling van zetten zijn.

In plaats daarvan wordt June ondergebracht bij de nogal wispelturige en daardoor onberekenbare commander Lawrence (Bradley Whitford), die haar eerder de gelegenheid gaf te ontsnappen. June krijgt iets meer speelruimte en is daardoor in staat contact te leggen met het verzet, dat onder meer georganiseerd wordt door de in het groen geklede huishoudsters, de Martha’s.

Herhaling

Seizoen 3 ziet er weer fraai en onheilspellend uit en Moss weet wederom alleen al met gezichtsuitdrukkingen een heel verhaal te vertellen: de opeenvolging van blikken als ze aan het eind van aflevering 1 hoort dat haar baby veilig is, is al genoeg om haar een nieuwe Emmy op te leveren.

Toch voelen de eerste drie afleveringen van seizoen 3 als een herhaling, bovendien wordt het steeds onwaarschijnlijker dat June juist nu meer bewegingsvrijheid krijgt om zich bij het verzet aan te sluiten. The Handmaid’s Tale begint zo steeds meer op The Walking Dead te lijken, die andere dystopische serie waarin de hoofdpersonen in een vicieuze cirkel van uitzichtloosheid en sadisme waren beland. Hopelijk levert de rest van het seizoen wél nieuwe inzichten op. Dus kom maar op met die massascènes in Washington!