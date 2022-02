The Gilded Age is de Amerikaanse versie van Downton Abbey: ‘Beide werelden zijn heel verschillend’

The Gilded Age is gesitueerd in de betere kringen van New York anno 1880. Beeld HBO

Dat zijn nieuwe kostuumdrama The Gilded Age een regelrechte Amerikaanse kopie van zijn successerie Downton Abbey is, wil bedenker Julian Fellowes niet horen. “Er zijn natuurlijk bepaalde overeenkomsten, maar beide werelden zijn toch heel verschillend van elkaar,” vertelt de 72-jarige auteur via een zoomverbinding vanuit zijn woonplaats in het graafschap Dorset.

The Gilded Age is gesitueerd in de betere kringen van New York anno 1880, vooral rond de brede straten bij Central Park waar luxehuizen herrijzen om welvarende gezinnen onder te brengen. De serie wordt verteld vanuit het oogpunt van buitenstaander Marian, een jonge, armlastige vrouw die na de dood van haar vader min of meer gedwongen wordt om bij haar rijke tantes in New York te gaan wonen.

Zij ervaart snobistische regels in dit milieu, waarbij vooral wordt neergekeken op de nieuwe rijken, die dreigen de boventoon in de societywereld van New York te voeren, soms met dubieus verkregen kapitaal uit de Amerikaanse Burgeroorlog.

Geldproblemen

Fellowes: “Het verschil met Downton Abbey is dat in Engeland de oude adel aan het verdwijnen was. Ze hadden steeds minder invloed op de samenleving en hadden vaak geldproblemen. In Amerika verloopt het anders. Daar nemen de nieuwe rijken de macht over van het oude geld, dat zich nog enigszins spiegelde aan de normen en waarden van de Europese adel. Door de verse aanwas ontstaat een nieuwe samenleving die een heel andere dynamiek heeft dan het milieu van Downton Abbey. De nieuwe rijken modelleren zich niet naar de oude Europese aristocratie.”

Een overeenkomst tussen beide series is dat de welgestelden personeel in dienst hebben om hun luxueuze leven te kunnen leiden. Ook in dit opzicht zijn er volgens Fellowes aanzienlijke veranderingen waar te nemen.

“In Downton Abbey bestond de huishouding vooral uit mensen die afkomstig waren uit het lokale arbeidersbestand. In Amerika was dat toch anders. Het personeel in deze huizen bestond vooral uit immigranten afkomstig uit alle delen van Europa. Amerikanen hadden niet zo veel trek om dit nederige werk te verrichten.”

Hardere wereld

Een wezenlijk verschil met Downton Abbey is de toonzetting van The Gilded Age, aldus Fellowes. “Downton Abbey had een hoog knuffelgehalte. Er werd wel wat heen en weer geschreeuwd, maar de wereld die ik in The Gilded Age schets, is toch harder. Er lopen meer mensen met ambities rond die koste wat het kost moeten worden gerealiseerd. Ook is er sprake van discriminatie, seksisme en racisme, zoals een van de donkere personages ondervindt die schrijfster wil worden en niet onder haar eigen naam mag publiceren.”

Een aantal personages in The Gilded Age draagt Nederlandse achternamen. Heeft Fellowes zich ook in hun achtergronden verdiept? “Wat mij opviel, was dat de Nederlandse immigranten, meer dan de andere culturen uit Europa, in staat zijn geweest om na aankomst in Amerika hun eigen gemeenschappen op te bouwen. Misschien kaart ik dat in een volgend seizoen aan.”

Wereldwijd succes

Of The Gilded Age net zo’n wereldwijd succes wordt als Downton Abbey durft Fellowes niet te voorspellen. Het kostte hem jaren om dit project van de grond te krijgen. Over het budget wil HBO Max geen mededelingen doen.

Fellowes: “Het is een kostbare reeks, dat is met kostuumdrama altijd het geval. Of er een vervolg komt? Er zijn geen afspraken gemaakt, eerst moet blijken of hier wel een groot publiek voor is. Ik denk al wel na over eventuele nieuwe verhalenlijnen. Ik wacht het maar rustig af.”

HBO Max, met The Gilded Age, is vanaf 8 maart in Nederland te zien.

