The Favourite grote winnaar op European Film Awards

Emma Stone in The Favourite. Beeld AP

Het hoogst originele drama over het gekonkel aan het Britse hof aan het begin achttiende eeuw overtrof daarmee Ruben Östlunds The Square, die in 2017 zes keer werd onderscheiden. Meer dan drieduizend leden van de European Film Academy - filmmakers en -professionals uit heel Europa - hadden hun stem uitgebracht voor de European Film Awards.

The Favourite werd onderscheiden als beste Europese film én beste Europese komedie. De Engelse Olivia Colman werd bekroond als beste actrice voor haar vertolking van koningin Anne, Yorgos Lanthimos kreeg de prijs voor de beste regisseur. Lanthimos noch Colman was in Berlijn; alle prijzen werden in ontvangst genomen door een van de producenten. Eerder had een vakjury ook al vier European Film Awards vergeven aan The Favourite; zowel het camerawerk (Robbie Ryan) als de montage (Yorgos Mavropsaridis), de kostuums (Sandy Powell) en haar en make-up (Nadia Stacey) werden onderscheiden.

Slechte grappen

De European Film Awards, de Europese tegenhanger van de Oscars, werden voor de 32e keer uitgereikt. “Welkom bij de 132e editie van de European Film Awards. Min honderd,” waren de openingswoorden van EFA-oprichter, -voorzitter en -schutspatroon Wim Wenders. Duitse humor. Het was de voorbode van een parade van slechte grappen, afgewisseld met lange, politieke en geëngageerde speeches. Het klimaat, gendergelijkheid en de opkomst van extreemrechts in grote delen van Europa, de deplorabele staat van de Europese Unie, Brexit, Boris Johnson en natuurlijk Donald Trump; het kwam allemaal meermaals voorbij.

Minder gratuit was de staande ovatie voor de Oekraïense regisseur Oleg Sentsov, die tijdens een showproces door het Russische regime tot twintig jaar celstraf was veroordeeld. Begin september kwam hij vrij na vijfenhalf jaar en een hongerstaking die hem bijna het leven kostte. Direct na het applaus, en zonder dat Sentsov ook maar één woord had gesproken, maakte de Britse producent en EFA-vice-voorzitter Mike Downey bekend dat de European Film Academy, het Amsterdamse documentairefestival Idfa en het Rotterdamse filmfestival Iffr hun krachten bundelen voor een ‘International Coalition for Filmmakers at Risk’, een organisatie die filmmakers ondersteunt die worden vervolgd wegens hun werk, gevangen zitten of gecensureerd worden.

Werner Herzog. Beeld EPA

Tussen de speeches en pogingen tot humor van de Duitse actrice Anna Brüggemann en de Litouwse Aiste Diržiute, de presentatoren van de lange, lange avond, door werden er nog meer prijzen uitgereikt. De Franse regisseur-scenarist Céline Sciamma kreeg net als in Cannes de prijs voor het beste scenario voor haar fijnzinnige liefdesdrama Portrait de la jeune fille en feu. Door de stakingen in Frankrijk was Sciamma niet in Berlijn. Antonio Banderas werd bekroond als beste Europese acteur. In Dolor y gloria van zijn landgenoot Pedro Almodóvar, met wie hij al zeven keer eerder samenwerkte, speelt Banderas de regisseur Salvador Mallo, die verdacht veel op Almodóvar zelf lijkt. Ook Banderas, die op het festival van Cannes ook al was onderscheiden als beste acteur, was niet aanwezig. Hij moest optreden in zijn eigen theater in Málaga, dat hij vorige maand heeft geopend.

Oeuvreprijs

Werner Herzog kreeg een oeuvreprijs uitgereikt door Wim Wenders; actrice Juliette Binoche kreeg uit handen van de Franse regisseur Claire Denis de prijs voor ‘European Achievement in World Cinema’. “Je bent niet alleen een getalenteerde actrice, maar ook een goede tuinier, een geweldige kok, een roekeloze chauffeur en een moedige danser,” aldus Denis. In een filmpje werd haar ook lof toegezwaaid door de Iraanse regisseur Jafar Panahi.

Claire Denis. Beeld AFP

De Europese ontdekking was de grimmige politiefilm Les Misérables van de Franse Franse regisseur-activist Ladj Ly. Babylon Berlin, een door Tom Tykwer geregisseerde ARD-serie die zich afspeelt in de Weimar-republiek anno 1929, werd onderscheiden met de prijs voor de beste serie, die voor het eerst werd uitgereikt. En er was ook een piepklein Nederlands succesje: Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, gecoproduceerd door het Amsterdamse productiemaatschappij Submarine werd bekroond als beste Europese animatiefilm.

J’Accuse van Roman Polanski verzilverde geen van zijn vier nominaties. Voorafgaand aan de uitreiking had Mike Downey laten weten dat de European Film Academy iedere vorm van geweld tegen vrouwen veroordeelt en dat er naar de reglementen gekeken gaat worden, maar dat de organisatie ervoor had gekozen het democratisch proces niet te verstoren en de beslissingen van de EFA-leden te respecteren. Ongetwijfeld tot opluchting van de organisatie stemden die dus niet op Polanski, die Frankrijk niet kan verlaten omdat hij dan riskeert uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten, waar hij nog steeds gezocht wordt voor verkrachting van een minderjarige.