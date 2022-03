The ‘Dying Dutchman’ Jan Rot ontroerde met zijn nuchtere levenslessen

Jan Rot in Volle Zalen. Beeld -

Sinds zanger en tekstdichter Jan Rot vorig jaar zomer bekend maakte dat hij ongeneeslijk ziek is levert hij het ene na het andere ontroerende televisieoptreden af. Hij zong bij Matthijs Draait Door zijn vertaalde versie van Hallelujah, mét koor. Hij haalde begin dit jaar bijna de finale van De Slimste Mens, ondanks zijn ‘chemobrein’ zoals hij het zelf noemde. En hij maakte indruk naast andere oude rotten in de documentaire Tot de laatste snik?!

Dinsdagavond werd hij in Volle Zalen geportretteerd door Cornald Maas, die twee jaar terug een fraai portret afleverde van de vorig jaar overleden cabaretier Jeroen van Merwijk.

Meesurfen

In een Rotterdams theater zong Jan Rot, zelfverklaarde ‘Dying Dutchman’, aan de piano Kom naar mijn begrafenis en ook in de rest van de aflevering wond hij geen doekjes om zijn naderend einde. “Als iemand tegen je zegt: ‘Je hebt nog zoveel maanden te leven’, dan kun je beter kijken wat je nog kan doen, meesurfen op het leven.”

Dat hij, sinds hij bekend maakte dat hij niet meer lang te leven heeft, meer aandacht krijgt dan in de afgelopen veertig jaar van zijn carrière vond Rot geen probleem, integendeel: “Dat is geen ramptoerisme maar een storm van warmte. Als je in één keer omvalt maak je dat niet mee, dus dat heb ik in dankbaarheid aanvaard.”

Vier kinderen

En hij zat er evenmin mee dat hij als zanger nooit is doorgebroken. “Mijn ambitie was nooit succes, maar mooie dingen maken. Mijn meesterwerk zijn mijn vier kinderen. Ik heb een mooi leven gehad, het is niet aan mij voorbijgegaan. Het leven klopt van geen kant en dat maakt het de moeite waard.”

Waarmee deze aflevering van Volle Zalen weer een prachtig portret was geworden dat ooit naast dat van Jeroen van Merwijk kan worden bijgezet.

