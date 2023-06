‘The Dial of Destiny’, de laatste Indiana Jones, is een cynische en treurigmakende afscheidsgroet

Nog één keer keert Indiana Jones terug om verloren gewaande artefacten op te sporen en het op te nemen tegen de nazi’s.

Een trein vol nazi’s, archeologische artefacten, een zweep en een fedora; Indiana Jones is terug. En terug in de tijd ook. Het eerste pakweg half uur van Indiana Jones and the Dial of Destiny, de vijfde en laatste film rond de avontuurlijke archeoloog, is een lange proloog met een digitaal verjongde Harrison Ford die in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog de helft bemachtigt van de Antikythera, een uitvinding van Archimedes die barsten in de tijd kan opsporen.

Na die proloog springt de film, ditmaal niet geregisseerd door Steven Spielberg maar door James Mangold, naar de late jaren zestig. Terwijl Amerika de terugkeer viert van de astronauten die op de maan landden, gaat Indy met pensioen. Worstelend met een wereld die alleen maar gericht is op de toekomst en verre sterrenstelsels, en geen oog meer heeft voor het verleden. Maar het verleden roert zich altijd.

En dus duikt een van de nazi’s uit de proloog weer op. Deze Jürgen Voller (Mads Mikkelsen) aast op de Antikythera om daarmee door zo’n scheur in de tijd naar het verleden te reizen en de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog te veranderen. Met stramme gewrichten, gammele tuktuks en roestige boten moet Indiana Jones dat trachten te voorkomen. In gelijke maten tegengewerkt en bijgestaan door Helena (Phoebe Waller-Bridge), dochter van Indy’s voormalige sidekick Basil.

Indiana Jones is een alternatieve James Bond

Het personage Indiana Jones kreeg naar verluidt vorm op een strand op Hawaii. Daar kwam George Lucas’ idee over een archeologieprofessor die verre avonturen beleefde samen met Spielbergs verlangen een alternatieve James Bondfilm te maken, met een held die het niet moet hebben van snelle auto’s en technische snufjes, maar van zijn vindingrijkheid. De rol ging, nadat onder anderen Jeff Bridges en Tom Selleck de revue hadden gepasseerd, naar Harrison Ford.

Indiana Jones maakt zijn eerste opwachting in 1981 in Raiders of the Lost Ark. De film was een groot commercieel en artistiek succes en er volgen in de jaren tachtig nog twee door Spielberg geregisseerde delen, Indiana Jones and the Temple of Doom (1984) en Indiana Jones and the Last Crusade (1989).

In 2008 keert Spielberg terug naar het geliefde personage met Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. De film levert op z’n zachtst gezegd gemengde reacties op en een nieuwe term: nuking the fridge, een variant op jumping the shark, waarmee het punt wordt aangeduid waarop een televisieserie (of in dit geval een filmfranchise) over zijn top is en dat tracht te compenseren met steeds ridiculere ideeën. In het geval van Indiana Jones verwijst de term naar de scène waarin hij een test met een atoombom overleeft in een koelkast.

Indiana Jonesfilms van de jaren tachtig

The Dial of Destiny lijkt vooral gemaakt om de vieze nasmaak van de vierde film weg te spoelen en Indy alsnog een waardige afscheidsgroet te geven. Maar dat is een wankel bestaansrecht. En de vorm van hoe die afscheidsgroet er dan uitziet, heeft iets cynisch en treurigmakends. Want hoewel ik niet zal beweren dat Kingdom of the Crystal Skull een miskend meesterwerk is, was het in elk geval een poging iets nieuws te doen met het personage. Spielberg werd erom weggehoond. The Dial of Destiny is daarentegen het opwarmen van een oud prakje dat vooral herinnert aan de smaak die het ooit had.

De Amerikaanse filmcriticus Matt Zoller Seitz vergeleek Kingdom of the Crystal Skull met de ‘Old Man movies’ van John Ford en Howard Hawks. ‘Films die meer aanvoelden als beminnelijke reflecties op sterfelijkheid dan als adrenaline-aanjagende actievehikels.’ Voor reflecteren is in The Dial of Destiny weinig tijd. De film zit weliswaar vol referenties aan memorabele momenten uit de Indiana Jonesfilms van de jaren tachtig, maar alleen als een nostalgische invuloefening.

Toen Steven Spielberg in 2020 de regie overdroeg aan James Mangold, deed hij dat naar verluidt om de volgende generatie een nieuw perspectief te laten werpen op het personage. Een wat vreemde redenering aangezien dit de laatste Indiana Jonesfilm zou worden. Duidelijk is dat hij voelde dat het tijd was om afscheid te nemen van het personage. Indiana Jones and the Dial of Destiny is misschien niet het verdiende vaarwel, maar de staande ovatie die Harrison Ford ontving bij de première in Cannes was terecht. Zijn Indiana Jones is een van de iconen van de filmgeschiedenis.

Indiana Jones and the Dial of Destiny Regie James Mangold

Met Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Te zien in Arena, City, FC Hyena, Filmhallen, De Munt, Pathé Noord, Cinema de Vlugt, The Movies, Tuschinski



James Mangold. Beeld WireImage