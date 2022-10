The Crown: fantastisch, menselijk drama of een ‘gruwelijk onjuist vat vol onzin’?

Twee maanden na het overlijden van Queen Elizabeth komt seizoen 5 van Netflixhitserie The Crown uit. Dat maakt mensen in de hoogste Britse kringen behoorlijk nerveus. Terecht? ‘Het publiek kan dat onderscheid echt zelf wel maken.’

Grote kans dat aan het Britse hof en onder leden van het establishment flink wat nervositeit heerst naar aanleiding van de release van het nieuwe seizoen van The Crown, aanstaande woensdag. De vijfde jaargang behelst de jaren negentig, niet het beste decennium voor de Britse monarchie. Zo was daar het annus horribilis, zoals koningin Elizabeth het rampjaar 1992 betitelde, met (naderende) echtscheidingen van drie van haar vier kinderen en de brand in Windsor Castle. Maar ook de dood van Diana in 1997 komt uiteraard aan bod.

Al sinds de start van The Crown, eind 2016, houden historici op internet lijsten bij met feitelijke missers van de scriptschrijvers. Sinds het vierde seizoen te zien was, in 2020, klinkt ook vanuit de Britse politiek steeds meer gemor over de juistheid van het scenario. John Major, als premier allesbehalve uitgesproken, maakte onlangs indruk met zijn scherpe woorden over het naderende vijfde seizoen. Major, Brits premier tussen 1990 en 1997, omschreef de hitserie in The Telegraph als ‘een vat vol onzin’ (‘a barrel-load of malicious nonsense’) en ‘schadelijke en kwaadaardige fictie’.

Alleen maar menselijker

De oud-premier heeft geruchten vernomen dat in het vijfde seizoen een scène zit waarin prins Charles naar Majors steun hint om zijn moeder af te zetten. Daarnaast zou Major in de serie ook in minachtende woorden over de koninklijke familie praten met zijn echtgenote Norma. Een woordvoerder van de Majors liet weten: “Er is nooit enige discussie geweest tussen Sir John en de toenmalige prins van Wales over een mogelijke troonsafstand van wijlen koningin Elizabeth II, noch is een dergelijk onwaarschijnlijk en ongepast onderwerp ooit ter sprake gebracht door de toenmalige prins van Wales.”

“Maar iedereen kan zich toch iets voorstellen bij zo’n gesprek tussen de prins die nooit koning lijkt te worden en een premier,” zegt Ger Beukenkamp. De scenarioschrijver heeft een fascinatie voor koningshuizen; hij schreef de scripts voor onder meer de film Majesteit en televisieseries De kroon, De prins en het meisje en Den Uyl en de affaire Lockheed. “Dáár gaat het om: is het invoelbaar voor het publiek, kan het gesprek plaats hébben gevonden? En dat kan in dit geval. Sterker, het maakt Charles alleen maar menselijk. Zo’n reactie is immers volstrekt begrijpelijk als je moeder je al zestig jaar in de weg zit.”

Na Major uitte ook de veelgeprezen actrice Judi Dench scherpe kritiek op de makers van The Crown. In een open brief aan The Times schreef Dame Judi, die zelf de koninginnen Victoria en Elizabeth speelde: ‘Hoe dichter het drama bij onze huidige tijd komt, des te vrijer lijkt het bereid de grenzen tussen historische nauwkeurigheid en grove sensatiezucht te laten vervagen.’

Dench weigerde zelf de rol van koningin-moeder in het komende seizoen. Ze heeft een goede relatie met de Windsors, met name met de vrouw van koning Charles, koningin-gemalin Camilla. Ze vreesde dat zo’n rol die vriendschap zou kunnen beschadigen.

LuckyTV

De makers zijn Dench, die de serie in haar brief ‘gruwelijk onjuist’ noemt, deels tegemoet gekomen. Dame Judi pleitte ‘uit respect voor koningin Elizabeth’ voor een disclaimer, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de serie fictie is. Netflix wilde daar eerder niet aan, maar heeft die aan de trailer van het nieuwe seizoen toegevoegd.

Overdreven, vindt scenarioschrijver Beukenkamp. “Het publiek kan dat onderscheid echt zelf wel maken. Hier is drama voor uitgevonden. Het speelt zich af op plekken waar niemand kan komen: in huiskamers, in bed, in wandelgangen. En leden van koninklijke families hoeven echt niet bezorgd te zijn, ze zijn niet te beschadigen. Ik dacht zelf, toen LuckyTV een paar jaar geleden op kwam zetten: dat kan nog weleens grote gevolgen hebben voor hun populariteit. Maar het effect was juist het tegenovergestelde: het werkte positief door in hun populariteitsscores.”

Nooit heeft Beukenkamp vanuit hofkringen of de politiek kritiek gehad op zijn dramaseries en films over de Nederlandse koninklijke familie. “Ik heb alleen één moment waar ik zelf van baal. In De Prins en het meisje laat ik een Bosnische oud-minister met wie prinses Mabel een relatie heeft gehad, tegen prins Friso zeggen: ‘Jij bent de man van haar leven, ik ben de liefde van haar leven’. Toen Friso dat skiongeluk kreeg en een jaar later stierf, had ik daar wel spijt van.’’

‘Té goed gemaakt’

Oud-minister Uri Rosenthal, die deels in Londen woont, kan zich geen bemoeienis vanuit Den Haag met Nederlandse series of films rond het koningshuis of de politiek voorstellen. Toen BNNVara een jaar geleden BuZa op de buis bracht, waarin Kees Prins een minister van Buitenlandse Zaken speelde, schakelde hij wel met ‘meer dan gemiddelde interesse’ in. “Je kijkt toch: is het wel realistisch? Sommige stukken wel, andere passages niet. Ik zie wel dat Netflix wel heel stevig losgaat op de Britse koninklijke familie. En het probleem van vandaag de dag is dat het verschil steeds poreuzer wordt. Want het wordt zo professioneel, zo geweldig in beeld gebracht, dat het verschil tussen fictie en werkelijkheid amper nog te zien is. Je zou bijna stellen dat de makers van The Crown hun artistieke werk té goed doen.”