The Covids uit Amsterdam maken punk zoals die klonk in 1977

Mess around to the Mokum Sound is de slogan van het Amsterdamse platenmaatschappijtje Wap Shoo Wap Records. Het jonge vinyl-only-label doet alleen in rock-’n-roll, maar dan wel rock-n-roll in de breedste zin des woords. Daar past dus ook de punk van The Covids in.

Het debuutalbum van de Amsterdammers is ook het eerste album op Wap Shoo Wap, dat eerder alleen singles uitbracht. De langspeler Bust to Bits verschijnt in een vooralsnog gelimiteerde oplage van 300 exemplaren. Lijkt marginaal, maar The Covids maken deel uit van een levendige internationale scene; komend voorjaar staan optredens gepland in de VS, Mexico, Frankrijk en Spanje.

De twintigers maken punk zoals die klonk in 1977. “Toen punk nog leuk was!” brult opa meteen. En daar heeft hij gelijk in. Bij het draaien van Bust to Bits knallen de energie en de lol uit de groeven. De muziek is rauw en snel, maar ook melodieus. Grootvader weer: “Een beetje zoals vroeger The Buzzcocks en The Damned?” Tik ’m aan, ouwe.

The Covids prensenteren het album zaterdag in Paradiso. Dat wordt leuk, want dat zijn feestjes van Wap Shoo Wap altijd.

Punk The Covids

Bust to Bits

(Wap Shoo Wap Records)