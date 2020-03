The Cocaine Trail: snuivende millennials op zoek naar de oorsprong van coke

Donny Eimers en Laura van Ree (rechts) reisden met drie anderen naar Colombia. Beeld -

Ja, hij heeft er best lang over gepeinsd of hij zijn gezicht aan cocaïne wilde verbinden, vertelt Donny ­Eimers, ­eigenaar van kapsalons Haarbarbaar en Bubblekid in het centrum van Amsterdam. “Straks weet heel Nederland dat ik coke gebruik, dat zou me de kop kunnen kosten. Maar ach, ik heb ook een parfumerie in de Negen Straatjes die De Snuifduif heet,” zegt hij lachend. “Hoe dik ligt het erbovenop?”

Eimers is een van de kandidaten van The Cocaine Trail, een programma van omroep Powned waarin hij met vijf andere Nederlandse millennials de Colombiaanse drugswereld onderzoekt. Alle deelnemers zijn recreatieve gebruikers en dus niet vies van een pilletje of lijntje op z’n tijd. “Ik vond het belangrijk om mee te doen omdat er in mijn omgeving veel coke wordt gebruikt, terwijl er ook zoveel misgaat,” zegt Eimers. “Er is hier steeds meer drugscriminaliteit, het beleid faalt. Wat mij betreft zou er meer gepraat moeten worden over regulering.”

Ook Laura van Ree, werkzaam als model en yogadocent – het type gebruiker dat in de volksmond smalend ‘yogasnuiver’ wordt genoemd – ging na enige aarzeling overstag. Er moet toch íemand een keer met de billen bloot, vindt Van Ree. “Ik heb misschien vijf keer coke gebruikt als geestverruimend middel. Ik denk dat als we meer willen leren over drugs, we ook open moeten zijn over ons gebruik.”

In Colombia gingen de deelnemers in tweeënhalve week alle wegen van hun ­pleziertje na: ze zagen hoe de coke werd geproduceerd om vervolgens naar Europa te worden gesmokkeld, deden invallen in drugspanden en spraken met slachtoffers van drugsgeweld en een journalist die al jaren zwaar beveiligd wordt vanwege zijn publicaties over drugskartels.

“Ik heb gezien dat cocaïne in Colombia een probleem is waar alleen maar verliezers zijn,” zegt Van Ree. “Van de boeren die de cocaplanten verbouwen, tot de dealers en de politici: ­iedereen zit in een situatie waar ze niet uit kunnen. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met een Afro-Colom­biaanse vrouw die vertelde dat ze veertien jaar lang is verkracht door leden van het drugskartel. Zij was kapotgemaakt door het drugsgebruik in Nederland, vond ze, al nam ze het ons niet direct kwalijk. Dat was enorm confronterend. Ik heb haar toen beloofd dat ik het spul nooit meer aanraak.”

Naïef

En dat terwijl ze aan het begin van de serie nog vertelt dat ze vindt dat drugs ‘iets heel moois kunnen toevoegen aan het leven’. Achteraf is dat naïef, vindt Van Ree, een uitspraak van een bevoorrecht mens. “En toch voel ik me niet schuldig, ook niet over dat ik ooit coke heb gebruikt. Wij staan in Nederland zo ver af van die wereld. Als er een dealer bij je thuiskomt, aan je tafel gaat zitten en een praatje met je maakt terwijl je een pakje koopt, heb je toch niet het gevoel dat je iets crimineels aan het doen bent?”

Eimers ziet dat anders. “Ik koop het niet meer, laten we het daar op houden. Maar ik zag in Colombia ook dat het probleem heel complex is. Dat er veel drugscriminaliteit is, heeft ook te maken met armoede, corruptie en geweld. Dat gaat echt niet stoppen als ik een puntje minder in m’n neus douw.”

The Cocaine Trail (Simpel Media), woensdag 11 maart, 20.30 uur op NPO3 (Powned)