The Beatles - Revolver in een nieuwe mix, recensie: het restmateriaal is spectaculair

56 jaar na de oorspronkelijke release verschijnt het Beatlesalbum Revolver in een nieuwe mix. Spectaculair zijn vooral de bijgeleverde restopnames van toen.

1966 was het jaar waarin alles anders werd voor The Beatles. Het was het jaar waarin ze besloten te stoppen met optreden om vervolgens een echte studiogroep te worden. Het album Revolver, dat verscheen op 5 augustus 1966, markeert de overgang. Na de release volgde nog een Amerikaanse tour van twee weken, maar echt lol leken ze daar al niet meer in te hebben.

Revolver is misschien wel het revolutionairste album in het oeuvre van de band. De pure hitgroep van weleer was een driftig experimenterend gezelschap geworden. Op Revolver, het begin van de psychedelische periode van The Beatles, bogen de vier zich over een veelheid aan muzikale stijlen en buitten ze de toenmalige mogelijkheden van de studio volledig uit.

Slechts vier sporen

Na de latere albums Sgt. Pepper’s, The White Album, Abbey Road en Let It Be verschijnt nu ook Revolver in een nieuwe mix, die werd verzorgd door Giles Martin, de zoon van de in 2016 overleden Beatlesproducer George Martin. Dat Revolver pas laat zo’n behandeling kreeg, komt doordat het album werd opgenomen op slechts vier sporen. Tot voor kort was het niet mogelijk instrumenten die samen op zo’n spoor stonden van elkaar te isoleren.

Maar met dezelfde software die regisseur Peter Jackson gebruikte bij zijn vorig jaar uitgebrachte Beatlesdocumentaire Get Back kon Giles Martin alle instrumenten op de opnames los van elkaar trekken en ze naar eigen inzicht een plekje geven in een nieuwe stereomix. Vanzelfsprekend wel in overleg met de nog levende Beatles Paul McCartney en Ringo Starr.

In kringen van Beatlesfanaten is altijd veel te doen om zo’n nieuwe mix. Hoe klinkt Revolver in de herziene versie van Giles Martin? Helder, zegt (bijna) iedereen dan, maar dat is in wezen net zo’n dooddoener als dat iedereen van de nieuwe haring altijd weet te melden dat hij zo lekker vet is. De waarheid is dat veel luisteraars waarschijnlijk niet eens horen dat er iets is veranderd.

Yellow Submarine

Echt spectaculair is wel het restmateriaal dat de kopers van deze special edition van Revolver erbij krijgen. De meest luxe editie is een box met vijf cd’s, waarop het heerlijk schatgraven is. Uit de privécollectie van Yoko Ono komt een heel vroege versie van Yellow Submarine, niet gezongen door Ringo Starr, maar door John Lennon, die zichzelf begeleidt op akoestische gitaar.

Ook zo fascinerend kaal is een demo van het ‘Indiase’ George Harrisonnummer Love You To, waarin nog geen sitar is te bekennen. Voorafgaand aan de opname van de strijkerspartij van Eleanor Rigby horen we Paul McCartney en George Martin met elkaar overleggen. McCartney in dat vette Liverpudlian accent, Martin in keurig Engels. Heerlijk.