The 1975 met show naar Afas Live

Frontman Matthew Healy. Beeld Ben Houdijk

The 1975 stond in 2017 voor het laatst met een soloshow in Nederland, maar afgelopen zomer traden de Britten wel op tijdens het festival Best Kept Secret. De kaartverkoop voor volgend jaar begint op 8 september. Een kaartje kost 55 euro, exclusief servicekosten.

De band, onder leiding van frontman Matty Healy, kreeg grote bekendheid met hits als Somebody Else, It’s Not Living (If It’s Not With You), Robbers en Love It If We Made It.

Recent kwam de groep in opspraak, toen Healy tijdens een show in Maleisië een ander mannelijk bandlid had gezoend. Homoseksualiteit is in het land verboden. Het festival werd direct stilgelegd en er hangt de band een claim van de organisatie van het festival van zo’n 1,8 miljoen euro boven het hoofd.