Tex de Wit: ‘Ergens goed over nadenken en humor sluiten elkaar niet uit’

Tex de Wit: ‘Men neemt zichzelf enorm serieus, wij vinden het leuk om dat een beetje op de hak te nemen.’ Beeld Marie Wanders

Tex de Wit (34) zit in een comfortabele tussenfase van het Bekende Nederlanderschap. Anoniem genoeg om niet nagestaard te worden, bekend genoeg om af en toe een compliment van een vreemde te krijgen. Nadat hij, noodgedwongen door corona, vaste ‘tafelheer’ was geworden bij Zondag met Lubach, wordt hij vaker herkend op straat, al denken veel mensen dat ze bij hem op school zaten, of dat hij hun huisarts is. “Zo’n hoofd heb ik kennelijk.” Als ze hem wel van televisie herkennen, verwarren ze Tex de Wit met Ruben Terlou.

Op televisie is hij te zien in sketches in Klikbeet, als aangever in Zondag met Lubach en vanaf zondag in het tweede seizoen van Makkelijk Scoren, het satirische sportprogramma dat hij samen met Diederik Smit en Jonathan van het Reve maakt. En af en toe zit hij, tegen beter weten in, in jolige panelshows op RTL4. “Dat gaat mij niet heel goed af,” zegt De Wit met onderkoelde dictie. “Ik ben in mijn reactie iets te secundair.”

Het ontbreekt De Wit niet aan zelfkennis: hij is het archetype droogkloot. Hij praat bedachtzaam, met milde ironie in zijn stem, zijn grappen zijn eerder intelligent dan vet. Hij probeert soms meer primair te reageren, zegt hij, maar blijft vooral iemand die beschouwt, die patronen in kaart brengt, hypocrisie blootlegt. De sportwereld is daarvoor een dankbaar onderwerp. “Men neemt zichzelf enorm serieus, wij vinden het leuk om dat een beetje op de hak te nemen.”

Hebben jullie getwijfeld of Makkelijk Scoren überhaupt wel door moest gaan nu alles op z’n gat ligt?

“We zouden eigenlijk zes afleveringen maken, het zijn er nu maar vier. Zo vangen we het gemis van de sportzomer een beetje op, mensen willen het toch over sport hebben. We maken ook items die niet gebonden zijn aan competities. Het vorige seizoen hadden we een persiflage op Andere Tijden Sport, dit keer gaat Diederik Smit wekelijks naar de toekomst, om verslag te doen van de Olympische Spelen in 2021.”

Keert Rico Verhoeven terug als huisdichter?

“Nee. Wel doet oud-volleyballer Bas van der Goor mee. Die bleek het hele eerste seizoen gezien te hebben. Bas van der Goor! Da’s dus mooi wel een Olympisch Kampioen.”

Kregen jullie meer reacties uit de sport­wereld?

“Ik heb weinig sporters op speeddial, maar Raemon Sluiter schreef in de Veronica Gids dat hij vaste kijker was. En Willem van Hanegem deed mee in een item. Er zullen vast ook sporters zijn die het niet leuk vonden, net zoals sommige mensen Zondag met Lubach niks vinden.”

Jullie schrijven alle drie voor Arjen Lubach, die niets heeft met sport.

“Als het tijdens een vergadering over sport gaat steekt Arjen altijd wanhopig zijn handen in de lucht: ik snap dit niet! Toch toen we daar best wat aan sport. We houden geen grappen achter voor ons eigen programma of zo. Makkelijk Scoren is ook een slagje absurdistischer dan ZML.”

Verschilt de manier van werken?

“Nee, die is vrijwel identiek. Je begint met twee mensen aan een item, de volgende dag komt er nog iemand bij, dan ga je schaven, en in de loop van de week gaan er steeds meer blikken overheen. Zo wordt het scherper, en krijg je ook steeds beter voor ogen wat je wilt zeggen.”

Hoe voorkom je dat het eindresultaat een slap compromis wordt, waar alle humor uit verdwenen is?

“Ergens goed over nadenken en humor sluiten elkaar niet uit. Soms hebben we heel technische discussies over een grap. Bij een opsomming bijvoorbeeld, komt de grap vaak bij het derde voorbeeld. Dat werkt, omdat iedereen dan de clou verwacht. Maar soms is dat te cliché, en wil je de grap bij het tweede, of juist het vierde voorbeeld. We voelen allemaal goed aan hoe Arjen iets zou zeggen, en als we zelf presenteren schrijf je het een beetje meer naar je eigen stijl.”

Spreekt u voor de verschillende programma’s die u maakt een ander gevoel voor humor aan?

“De sketches voor Klikbeet, die ik samen doe met cabaretiers van de Comedytrain, komen eerder tot stand vanuit één idee. Bij ZML en Makkelijk Scoren doen we meer onderzoek, en schrijven we een soort dramascript van een half uur. Voor het boek dat ik vorig jaar schreef, putte ik vaker uit persoonlijke ervaringen. Als mij iets te binnen schiet dat ik ooit kan gebruiken als grap dan mail ik het mezelf. Dat kan een zinnetje zijn, of een idee voor een item.”

Wat is het laatste dat u mailde naar uzelf?

De Wit slaat zijn laptop open. “Hier, dit wilde ik als quote achterop mijn eigen boek zetten: ‘Fantastisch boek, in één ruk uitgeschreven – Tex de Wit’. Durfde ik uiteindelijk toch niet.”

“En dit is een idee voor een sketch: ‘De gepolijste gast’, een persiflage op De Geknipte Gast van Özcan Akyol, die mensen interviewt terwijl hij ze knipt. Dan zou de interviewer een tandarts zijn, met een gast die de hele tijd met z’n mond open achteroverligt.”

“Of hier staat alleen maar ‘RTL, kleding’. Dat was toen ik meedeed aan een panelshow op RTL en de stylist over mijn kleding zei: ‘Oké. Heb je ook iets anders meegenomen?’ Toen ik antwoordde dat dit het enige was wat ik bij me had zei ze opeens heel enthousiast: ‘Oh nee, dit is heel leuk!’ Zo’n situatie kan ik misschien nog eens gebruiken voor een grap.”

Waarom doet u mee aan dat soort shows als u er zo ongemakkelijk van wordt?

“Als ik word gevraagd is mijn eerste reactie: niet doen. Dan ga ik nadenken en besluit: juist doen! En zo sta je dus in een studio met Art Rooijakkers, Katja Schuurman, Martijn Koning en Georgina Verbaan en moet je grappig doen. Je krijgt een plaatje van een kat en daar moet je dan heel snel een grap over bedenken. Terwijl ik nog nadenk over waar ik terecht ben gekomen hebben zij al vijf grappen en acht leuke opmerkingen gemaakt.”

Quizzen gaan u wel goed af, en u behoort tot de 100 beste schakers van Nederland.

“Ja, ik hou van spelletjes. Ik heb meegedaan met Lingo, De slimste mens, That’s the Question, en met De Gemene Deler, een show van John de Mol. Daar won ik 14.000 euro. Alleen moest ik vlak voor de opnamen begonnen een contract ondertekenen. In de kleine lettertjes stond dat als de uitzending niet zou worden uitgezonden, de deelnemers maar een heel klein percentage ontvingen. En omdat ze veel meer uitzendingen opnamen dat er uitgezonden worden, is die van mij nooit op tv gekomen en kon ik fluiten naar m’n geld.”

Uw vader is striptekenaar Peter de Wit, onder meer bekend van Sigmund. Hebben jullie hetzelfde gevoel voor humor?

“Toen ik jong was keken we samen naar films als The Naked Gun en Airplane! Ik kreeg veel komedie toegediend. Mijn moeder is ook creatief, ik heb een spelende opvoeding gehad. Mijn vader is denk ik nog introverter dan ik, maar die beschouwende blik op de wereld delen we. Toen ik op het St. Ignatiusgymnasium zat, in Amsterdam-Zuid, keek ik ook altijd met een soort sociologische bril naar het schoolplein. Dat iedereen er z’n vaste plek had: de populaire kinderen die in de ene hoek stonden te roken, de minder populaire in de andere hoek. Ik vond dat toen al heel grappig.”

En waar zat u?

“Ik had best vriendjes, ik zat niet in een hoekje met een aantekeningenboekje mijn boterhammetjes op te eten. Maar dat ik het liefst van een afstand bekijk wat er gebeurt en dat droogjes becommentarieer, zat er kennelijk altijd al in.”

Makkelijk Scoren: Studio Afgelast, zondag om 22.10 uur op NPO3.