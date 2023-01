Test Case, het wilde broertje van Kassa, gaat kopje onder in meligheid

Beeld NPO

Het consumentenprogramma Kassa heeft er een wild, jong broertje bij gekregen: Test Case. “Een nieuw programma vol spektakel,” werd Lips dinsdagavond beloofd. “Het kan ons niet gek genoeg zijn!”

Dat Popie-Jopie toontje deed het ergste vrezen, maar het eerste onderdeel was nog redelijk serieus. Presentatrice Amber Kortzorg, ook bekend van Kassa, ging met een auto in een zwembad te water om uit te testen hoe makkelijk ze eruit zou kunnen komen. Op de vraag ‘hoe zenuwachtig ben je op een schaal van 1 tot 10?’ antwoordde ze ‘13!’. Gelukkig ging instructeur Rob mee in de wagen.

Lips verwachtte een spannende opbouw naar het beloofde spektakel, maar na drie minuten was het item al met een sisser afgelopen: Kortzorg wist uit de auto te ontsnappen, maar zonder de veiligheidsriem door te snijden of het raam te breken, zoals de bedoeling was. Dat mocht Rob later demonstreren en daarmee viel het item toch een beetje in het water.

Wie dat al een flauwe woordspeling vindt kon het item ‘NK Stofzuigen’ in Test Case maar beter overslaan. Vier atleten - Jeffrey Wammes, Danaid Prinsen, Ramsey Angela en Nout Wardenborg – moesten in een hindernisparcours vier verschillende stofzuigers uittesten. Voordat de scheidsrechter het startschot gaf grapte hij: “Sporters klaar? Zuigen maar!” Muzikale ondersteuning kwam vervolgens van Queens I want to break free, met die clip waarin Freddie Mercury in drag aan het stofzuigen is. Alsof het onderdeel al niet melig genoeg was.

Bij het onnozele slotitem waarin poezen en puppy’s hun favoriete balspeeltje moesten kiezen haakte Lips definitief af. Test Case kende weliswaar ook serieuze onderdelen, maar die staken weer doodsaai af bij de rest van meligheid. De makers moeten eerst hun programma maar eens aan een stevig consumentenonderzoek onderwerpen.

