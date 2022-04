Terwijl Johan Derksen candlegate probeerde te doven toonde Ad Visser zijn eeuwige jeugd

Te midden van kunstwerken van Salvador Dalí sprong Ad Visser op een bank om zijn gedicht over Dalí voor te dragen, met alleen zijn vrouw als publiek. Beeld Being Ad Visser

Lips was benieuwd hoe Johan Derksen zich in Veronica Inside uit ‘candlegate’ probeerde te kletsen – het boetekleed past Derksen nu eenmaal niet. “Ik vind het laf dat ik aan de schandpaal word genageld wanneer ik de hand in eigen boezem steek.” En die kaars had hij ineens helemaal niet ín die vrouw gestoken maar tussen haar benen gezet, “want het was zo’n duizend urenkaars.”

Lips kon meer sympathie opbrengen voor Derksens generatiegenoot Ad Visser, die Toppop al presenteerde toen Derksen een bewusteloze vrouw met een kaars vernederde.

De alweer 74-jarige Ad Visser is meer dan Mr. Toppop, leerde de documentaire Being Ad Visser. Hij is ook componist van ambitieuze projecten zoals de bijna 9 uur durende compositie De parade van de hemelse tragedie.

“De man heeft zoveel kanten en is amusant om mee samen te zijn” zegt zijn vrouw, de kunstenares Melanie Visser, die liever op de achtergrond blijft. Ad Visser niet, en dat wist hij fraai te verwoorden: “Ik heb een basishouding van ironische distantie, ook tot mezelf. Dat voorkomt dat ik mijn eigen ego ga vieren.”

Ook zijn megalomane muzikale projecten relativeerde hij. “Als ik een song schrijf, schrijf ik op leven en dood. Maar uiteindelijk zeg ik ook tegen mezelf: het is maar een liedje.” Maar dan wel een van 8uur, 39 minuten en 39 seconden.

Typerend was de scène in het Noord-Brabants Museum waar Ad Visser inspiratie opdeed voor zijn volgende project. Te midden van kunstwerken van Salvador Dalí sprong hij op een bank om zijn eigen gedicht over Dalí voor te dragen, met alleen zijn vrouw als publiek. Tikje gênant misschien, maar wél Being Ad Visser. En zonder oneigenlijk gebruik van een duizend urenkaars.

Reageren? hanlips@parool.nl.