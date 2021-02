Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: Zembla, over financiële mishandeling, bleef steken in goede bedoelingen.

Het is de meest voorkomende vorm van ouderenmishandeling, ronkte Zembla. Die buurman die zo aardig aanbiedt de boodschappen te doen en tegelijk bij de supermarkt ook pint voor zichzelf. De dochter die aast op de erfenis en haar vader inpalmt, isoleert en kaal plukt.



De uitzending van Zembla over de finan­ciële mishandeling van ouderen was een beetje als het spel van Ajax: niet zo overtuigend. Maar terwijl Ajax nog wist te winnen, bleef Zembla met lege handen achter.

De voorbeelden die langskwamen, deden Lips de haren te berge rijzen. Maar de gevallen waarin het onderzoeksprogramma zich had vastgebeten, werden nogal eenzijdig belicht. De vader die volgens zijn zoon financieel werd misbruikt door zijn dochter en zwager, was inmiddels overleden, waarna de zoon erachter kwam dat er in de maanden tevoren grote bedragen van zijn rekening waren opgenomen. Dat hadden die zus en zwager dus gedaan, zei hij. Maar te bewijzen viel het niet, bij wie de zoon ook aanklopte: hij ving bot.

Ook Zembla kwam niet verder. En daarmee bleef het bij beschuldigingen. Symptomatisch voor de ingewikkeldheid van de problematiek, Lips begrijpt dat ook wel. Maar het voelde onbevredigend. De kijker moest het doen met beelden van een onderzoeksjournalist die, om de een of andere reden telefonerend vanuit zijn auto, door de zus werd afgewimpeld.

Om te redden wat er te redden viel aan de uitzending, richtte het onderzoek zich op een plan van aanpak om financiële oudermishandeling tegen te gaan. Dat was nooit helemaal goed van de grond gekomen en dreigde een stille dood te sterven. Ook al.

Het onderwerp had meer verdiend. Het is ook wel een beetje de makke van Zembla, dat vaker wijst op een rookwolk om te bewijzen dat er ergens een vuurtje brandt.

Reageren? hanlips@parool.nl.