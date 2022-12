Terug naar een klassieke aanpak in het leesonderwijs: experts bundelen kritiek en aanbevelingen in Omdat lezen loont

Wat als een aanzienlijk deel van de Amsterdammers de krant niet snapt omdat we niet (goed) meer kunnen lezen? In het boek Omdat lezen loont doet een breed palet aan experts aanbevelingen voor verbetering van het leesonderwijs.

Om het leesonderwijs in Nederland op de agenda te krijgen, nemen samenstellers Yra van Dijk, Marie-José Klaver, Els Stronks en Micha Hamel het heft in handen met het boek Omdat lezen loont. Het boek telt achtendertig bijdragen van meer dan veertig auteurs.

Hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde Van Dijk: “Het is een heel breed palet aan auteurs die allemaal vanuit hun eigen expertise zeggen wat er mis is en vooral hoe het beter kan.” Aan het eind van het boek vatten de redacteuren deze samen in vijfentwintig aanbevelingen, waarvan de belangrijkste bedoeld zijn voor onze overheid.

Wanneer je teksten niet kunt begrijpen, interpreteren of bekritiseren, loop je het risico niet volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. De Amsterdamse wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman: “Lezen is verrijken, het vergroten van je wereld, dat je vanuit meerdere perspectieven naar iets kun kijken.”

Onvoldoende taalbegrip leidt ertoe dat je feiten, verzinsels en leugens minder goed van elkaar kunt onderscheiden. In de woorden van Van Dijk: “Er is een sterk verband tussen taalvaardigheid en de vatbaarheid voor populisme en fake news.”

Maximaal vijf kinderboeken

Van Dijk wijst erop dat aan het einde van de basisschool slechts de helft van de leerlingen het gewenste taalniveau beheerst. Aan het eind van de middelbare school behalen leerlingen volgens het Cito examenverslag voor het vak Nederlands gemiddeld het laagste cijfer.

En de gemiddelde student aan de Pabo, als toekomstig leraar, leest zelf maximaal vijf kinderboeken per jaar. Niet gek dus dat uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Universiteit Leiden blijkt dat studenten aan de hbo-lerarenopleidingen gemiddeld hetzelfde taalniveau hebben als leerlingen in 3 vwo.

Naast de ontevredenheid over het huidige leesonderwijs in Nederland, was er ook behoefte aan overzicht. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is bezig met de ontwikkeling van een nieuw curriculum Nederlands. Van Dijk: “Er is veel onderzoek gedaan naar het leesonderwijs en ook is bekend wat er moet gebeuren, maar deze resultaten zijn niet voor iedereen bekend en vindbaar. Dus het idee was: Laten we het allemaal bundelen.” Letterkundige Marie-Jose Klaver: “De gedachte was: Als wij op tijd onze aanbevelingen publiceren, kan de commissie deze meenemen in haar advies.”

Hopen dat alarmbellen gaan rinkelen

Naast onderzoeksresultaten bevat het boek onder meer bijdragen van deskundigen, essays van leerlingen en columns van studenten. Het is voor leerlingen, docenten en schoolbesturen te lezen als een handboek. Klaver: “Na de kerstvakantie zou je meteen kunnen beginnen met het lezen van betere teksten en het kritisch bekijken en beoordelen van de gebruikte lesmethode.”

De redacteuren hopen dat bij de overheid alarmbellen gaan rinkelen. Moorman: “Ik zeg het al jaren en er zijn heel veel mensen die al jaren zeggen dat het onacceptabel is dat zoveel leerlingen te weinig lees- en taalvaardigheid ontwikkelen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het lerarentekort, maar dat kan geen excuus zijn om jongeren voor hun leven lang op achterstand te zetten.”

Lees- en taalvaardigheid kan volgens Van Dijk het beste worden aangeleerd door middel van interessante, uitdagende en zeker niet te korte teksten. Vooral als het in de bijbehorende lessen gaat over de inhoud van de tekst en niet zozeer over de vragen die je kunt verwachten.

Klaver: “Duidelijk is dat degenen die het programma voor de taalvakken hebben bepaald, literatuur niet belangrijk vinden. Als docent is het moeilijk om daar tegenin te gaan, want het huidige eindexamen bestaat voor een groot deel uit tekstverklaring. Als je nu meer tijd zou besteden aan literatuur, doe je je leerlingen tekort.”

Klassieke aanpak

Geletterdheid is ook bij het gebruik van digitale bronnen van belang. Digitale geletterdheid betekent dat je de bronnen kunt interpreteren en beoordelen. Van Dijk: “Je digitale geletterdheid neemt toe als je beter kunt lezen.” Niet door digitale lesmethoden, waar we in Nederland trouwens vijf keer meer gebruik van maken dan andere landen.

Volgens Van Dijk moeten we terug naar een klassieke aanpak: “Begrijpend lezen is gaan zitten, een potlood pakken, opschrijven wat je opvalt of niet begrijpt en dat bespreken in de klas.” Deze klassieke methode kan worden aangevuld met thematisch lezen. “Bijvoorbeeld door rijke teksten in te zetten bij aardrijkskunde en geschiedenis. Dat als je vulkanen behandelt, je daar ook over gaat lezen in de taallessen. Dan wordt het spannender, leerlingen raken intrinsiek gemotiveerd omdat ze willen weten hoe het zit.”

Op de lerarenopleidingen valt ook terrein te winnen. Klaver: “Eigenlijk zouden pabostudenten één jeugdboek per week moeten lezen, dan lees je er veertig per jaar. Op die manier heb je na je studie een boekenkennis opgebouwd waarmee je leerlingen met mooie en goed gekozen literatuur kan onderwijzen.”

Ook het lerarentekort moet steviger worden aangepakt. Van Dijk: “De overheid lijkt nog steeds niet genoeg te doen om het lerarentekort op te lossen. Er zijn uiteraard goed opgeleide, bevlogen, vrolijke en veerkrachtige leraren, maar dat worden er steeds minder.”

Op gemeentelijk niveau zet Amsterdam stappen. Moorman geeft aan dat zij het curriculum niet kan beïnvloeden, maar dat zij in samenwerking met de openbare bibliotheek bezig is met een groot leesoffensief. “We proberen er echt heel hard aan te trekken. Het staat niet voor niks in ons coalitieakkoord.”

Omdat lezen loont: op naar effectief leesonderwijs in Nederland. Uitgeverij Pica, €31,95