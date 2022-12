Terry Hall (63), zanger van The Specials, overleden

Terry Hall tijdens een optreden in Londen rond de Olympische Spelen in 2012 Beeld AFP

“Met groot verdriet moeten we bekendmaken dat Terry, onze prachtige vriend, broer, en één van de briljantste zangers en songwriters die dit land ooit heeft voortgebracht, na een kort ziekbed is overleden”, zo meldt de band. “Hij wist met zijn muziek de essentie van het leven te pakken... het plezier, de pijn, de humor, de strijd voor rechtvaardigheid, maar het meeste toch de liefde.”

The Specials werden in 1977 opgericht. Hun debuutsingle Gangers (1979) werd bij het grote publiek direct goed ontvangen en stond op plek 6 in de Britse hitlijsten. In 1980 bracht de band het nummer A Message To You Rudy uit. In Nederland was het nummer redelijk populair, maar in het Verenigd Koninkrijk werd het een daverend succes. De cover van de band, officieel van de Jamaicaanse Robert Thompson, werd geproduceerd door Elvis Costello.

Het grootste succes kwam echter in 1981 met de nummer 1-hit Ghost Town. Het nummer ging over stedelijk verval, werkloosheid en jongeren zonder rechten. Het nummer kreeg veel aandacht tijdens de vele rellen rondom racisme die dat jaar tussen jonge zwarte mensen en de politie in het Verenigd Koninkrijk uitbraken.