Tentoonstelling World Press Photo langer te zien in Nieuwe Kerk

De World Press Phototentoonstelling 2023 in De Nieuwe Kerk. Beeld ANP

De World Press Phototentoonstelling laat de winnende beelden zien van de bekende internationale persfotowedstrijd. De expositie wordt op meerdere plekken wereldwijd getoond, waaronder jaarlijks in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Daar is de tentoonstelling sinds eind april te zien.

De winnende foto’s belichten dit jaar thema’s als de klimaatcrisis, vrouwenrechten en oorlog. De World Press Photo of the Year, die ook te zien is in de kerk, is gemaakt door de Oekraïense fotograaf Evgeniy Maloletka.

Op de foto is te zien dat een gewonde zwangere vrouw uit een kraamkliniek in Marioepol wordt weggedragen, die is beschadigd na een Russische luchtaanval. Haar kind wordt uiteindelijk dood geboren, zij overlijdt een half uur daarna.

Maloletka opende dit jaar de tentoonstelling in De Nieuwe Kerk Amsterdam. Dat deed de oorlogsfotograaf samen met Annabelle Birnie, de directeur van de kerk, en Joumana El Zein Khoury, de directeur van World Press Photo.