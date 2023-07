Tentoonstelling Rembrandthuis: in zijn etsen laat Rembrandt zijn vrouw Saskia stralen als een madonna

Zelfportret met Saskia, een klein etsje van 10 bij 9 centimeter. Beeld Rembrandthuis Amsterdam

Was Rembrandt van Rijn een aardige man? Allerlei tijdgenoten beschrijven de schilder als een buitengewoon getalenteerde kunstenaar met een bijzonder oog voor licht en schaduw. Iedereen keek tegen de wereldberoemde schilder op. Omgekeerd kon hij ook beleefd en respectvol zijn. In een briefwisseling met Constantijn Huygens is Rembrandt bijvoorbeeld heel voorkomend. Hij gebruikt formuleringen als ‘opdat ik zijne Excellentie de Prins in zijn wensen zo goed mogelijk moge dienen’ en ‘ik zal genoegen nemen met wat Zijn Excellentie mij toedeelt’.

Maar volgens zijn leerling Bernard Keil was hij ook ‘een zeer opvliegend man en had hij een hekel aan iedereen’. Keil werkte bij Rembrandt van 1642 tot 1644 en dat was niet diens beste periode. De jongeman ging bij Rembrandt in de leer toen deze de laatste hand legde aan De Nachtwacht, een schilderij waarmee hij nogal geploeterd moet hebben vanwege de ingewikkelde compositie en het enorme formaat. Maar de schilder moet vooral in een ernstige inzinking hebben verkeerd door de dood van zijn vrouw. Saskia overleed in 1642, een maand voor haar dertigste verjaardag.

Plassende figuren

Wat weer te denken geeft over die ‘hekel aan iedereen’. Volgens andere verklaringen was Rembrandt geen nare man, maar had hij gewoon geen geduld met mensen die zijn kunst niet begrepen. Zo zou hij zijn tijd niet willen verspillen aan veeleisende opdrachtgevers die zichzelf te belangrijk vonden. Hij zou zich in de herfst van zijn leven vooral omringen met ‘eenvoudige lieden en beoefenaars der kunsten’, Volgens sommige berichten zou hij de belangrijkste vorst van de wereld de deur wijzen als hij aan het werk was. Die moest maar terugkomen als hij een keer niet bezig was.

Een gecompliceerde persoonlijkheid dus, die desalniettemin vooral de geschiedenis is ingegaan als een wat lompe figuur die in zijn werk vooral bekendstaat om zijn realisme. Een schilder die niet idealiseerde, maar dingen liet zien zoals ze zijn. Het Rembrandthuis heeft ook aan dat imago bijgedragen. Zo was er vorig jaar nog een tentoonstelling waarin die rauwe, realistische kant van zijn kunstenaarschap belicht werd, samen met werk van dertien hedendaagse kunstenaars. Etsen met plassende figuren, houten benen en rimpelige lichamen, dat werk.

Parels

De tentoonstelling Rembrandt en de liefde laat, zoals de titel al aangeeft, een andere kant van Rembrandt zien. Verdeeld over twee verdiepingen zijn vijftig etsen van Rembrandt geselecteerd uit de verzameling van het museum. De presentatie begint met Rembrandts grote liefde, Saskia Uylenburgh, de dochter van de burgemeester van Leeuwarden.

Het stel trouwde in 1634 en kreeg een jaar later een zoon. In hetzelfde jaar maakte Rembrandt een dromerig portret van zijn jonge bruid met parels in het haar. Haar hoofd vangt het zonlicht. Sterker nog, ze lijkt te stralen als een madonna, waardoor ook de achtergrond helder verlicht wordt.

Weer een jaar later portretteerde Rembrandt zichzelf met Saskia in een klein etsje. Hij is ongeveer dertig jaar oud, zij 23. Rembrandt zette zichzelf op de voorgrond, met een baret op zijn hoofd. Hij heeft een schetsboek voor zich en lijkt even op te kijken terwijl hij aan het tekenen is. Saskia zit aan de andere kant van de tafel en kijkt dromerig ‘in de lens’. Opnieuw is haar gezicht in het volle licht weergegeven.

Beelden van verval

Zo zijn er meer etsen waarin Saskia voorkomt. Op een van de prenten zien we haar gelaatstrekken maar liefst vijf keer naast elkaar, waarbij ze steeds een ander gelaatsuitdrukking heeft. Het blad is opvallend schetsmatig, je kijkt als het ware over de schouder van de kunstenaar mee hoe hij verschillende indrukken spontaan in het koper gekrast heeft.

Als gezegd sloeg het het noodlot toe. In 1641 werd duidelijk dat Saskia tuberculose onder de leden had, de gevreesde ziekte die destijds veel slachtoffers maakte. Op een ets, amper groter dan een postzegel, verschijnt het gezicht van Saskia onder een hoofddoek. De stralende energie van de vorige etsen is helemaal verdwenen. Op een groter blad verschijnt Saskia twee keer, liggend op bed. Ze wordt omringd door schetsen van oude mensen en bedelaars, tussen beelden van verval. Haar gelaatstrekken zijn bleek, de oude mensen steken er zelfs levenslustig bij af.

Na de dood van Saskia zou Rembrandt nog liefdesrelaties hebben met Geertje Dircx en Hendrickje Stoffels, maar die komen niet of nauwelijks in zijn etsen voor. De tentoonstelling in het Rembrandthuis schakelt daarom over op andere vormen van liefde. Ouderliefde bijvoorbeeld, waarbij Rembrandt de liefde van ouders voor kun kind in beeld heeft gebracht. Empathische gevoelens tussen ouders en kinderen zijn ook vaak het onderwerp van Bijbelse voorstellingen die hij in beeld bracht.

Rariteiten

En hoe zit het met Rembrandts vele zelfportretten? Kunnen die gezien worden als een vorm van eigenliefde? Misschien, maar ook weer niet echt. Zijn hoofd was een dankbaar en altijd voorhanden. Handig als studiemateriaal, maar ook een doeltreffend middel om zijn roem te verspreiden.

Er zijn ook diverse prenten waarin Rembrandt erotische dubbelzinnigheden verbeeldde. Soms verstopte hij een vrijend paartje in een landschap. In een landschap dat hij van De Omval maakte, zet een jongen een bloemenkrans op het hoofd van een meisje. In De drie bomen is het paartje zo goed verborgen dat het heel moeilijk is om de figuren te ontdekken, zelfs als je weet dat ze er zitten.

Gaandeweg raakt het onderwerp liefde een beetje ondergesneeuwd en lijkt het thema er met de haren bijgesleept. Het hoofdstuk naastenliefde, met empathische beelden van medemenselijkheid, daar kunnen we nog iets bij voorstellen. Maar dan komen onderwerpen voorbij als ‘liefde voor rariteiten’ of ‘liefde voor wandelen’. Beetje vergezocht, maar gelukkig is het geen straf om zoveel etsen van Rembrandt bij elkaar te zien.

Rembrandt en de liefde, Museum Rembrandthuis, t/m 15/10