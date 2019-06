Tentoonstelling over aanslag op Amsterdams bevolkingsregister wint Europese prijs

Het designduo Trapped in Suburbia uit Amsterdam maakte het ontwerp voor deze tentoonstelling van het Verzetsmuseum.

75 jaar geleden, op 27 maart 1943, pleegde een groep van zes kunstenaars een aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister. Met het bevolkingsregister bij de hand was het voor de bezetter in 1943 namelijk erg makkelijk mensen op te speuren. De interactieve tentoonstelling laat bezoekers deze verzetsdaad herbeleven.

Wat er gebeurde: een verzetsgroep onder leiding van Gerrit van der Veen en Willem Arondéus besloot een aanslag te plegen op het gebouw waarin het register huisde. Verkleed als politieagenten drong de groep, bestaande uit kunstenaars en studenten, het register binnen, dat destijds naast de ingang van Artis zat. De echte agenten werden verdoofd en naar de dierentuin gesleept.

Explosieven

Vervolgens hield de groep huis in het register. De persoonskaarten werden uit de ijzeren archiefkasten gehaald en op de grond gegooid. De groep beschikte over explosieven en stak de boel in de brand.

Mede dankzij het lakse bluswerk van de brandweer (ze waren ingelicht over het doel van de brand) lukte de aanslag gedeeltelijk. Uiteindelijk werd slechts 15 procent van de persoonsbewijzen vernietigd.

Discussies

Met de tentoonstelling Explosiegevaar! neemt het Verzetsmuseum bezoekers mee terug naar 27 maart, 75 jaar geleden. Trapped in Suburbia ontwierp verschillende ruimtes, waarin de bezoeker door deels geanimeerde (en dus bewegende) striptekeningen op wanden en plafonds in het verhaal komen, en ervaren hoe de aanslag stap voor stap ontstond en werd voorbereid.

Bezoekers worden uitgenodigd mee te denken. Bijvoorbeeld over de discussies van de beramers over het gebruik van geweld en over de vraag of de aanslag, waarvoor de bezetters twaalf mensen fusilleerden, het wel waard is geweest.

De jury was vol lof over de tentoonstelling. Enkele opmerkingen: “Huiveringwekkend. Je zit er middenin” en “spannende onderdompeling in een heldhaftig verhaal.”

De European design awards zijn een samenwerking tussen toonaangevende Europese designmagazines, -sites en -blogs waaronder Dude en Dutch Designers Magazine, een uitgave van de BNO. De prijs is in 2007 in het leven geroepen om de kwaliteit van Europees communicatiedesign te tonen, vieren en bevorderen.