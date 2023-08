Tentoonstelling met sets en kleding uit hitserie Friends komend najaar in Amsterdam

Friends was in de jaren negentig en tweeduizend een enorme televisiehit. Beeld NBCUniversal via Getty Images

Het pop-upmuseum werd in 2019 voor het eerst opgebouwd ter ere van het 25-jarig jubileum van de première van Friends. Daarna was de Friends Experience te bezoeken in onder andere Boston, Seattle, Parijs en Brussel.

In het tijdelijke museum zijn onder meer sets en kleren uit de serie te bewonderen. Kaarten zijn vanaf vrijdag te koop.

De serie, die zich in New York afspeelde, was voor het eerst te zien op 22 september 1994. De laatste aflevering was bijna tien jaar later op 6 mei 2004. De serie draaide om de zes vrienden en vriendinnen Rachel Green, Ross Geller, Monica Geller, Chandler Bing, Joey Tribbiani en Phoebe Buffay. Zij woonden en werkten in Manhattan in New York. De hoofdrollen werden gespeeld door Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer.