Tentoonstelling Frans Hals Museum toont de prikkelende performances van Pink de Thierry

Standing Stone (Staatsieportret II), 1989. Nadat de familie De Koning de steen had meegenomen naar Zandvoort, is deze teruggebracht naar de Overtoom. Beeld Pink de Thierry

Nadat er in 1989 aan het begin van de Overtoom een enorme steen op een zwarte granieten sokkel was geplaatst, was de kritiek in deze krant niet mals. ‘Een goed voorbeeld van de opperste verwendheid die in de moderne kunst in brede kring heerst’, ‘een onbegrijpelijk obstakel’ en ‘onbegrijpelijk voor de meeste passanten’ waren enkele passages in een vernietigend, tikje bekrompen opiniestuk.

Ook huiscolumnist Martin Bril vond van alles van het beeld, met name van het liggende streepje in de titel Standing Stone 1989 –, die in gouden kapitalen op de sokkel staat. ‘Van nature geneigd in alles een bedoeling te zien, is het niet alleen onverdraaglijk niet te begrijpen wat hier nou dat streepje betekent, nog veel erger is het idee dat die verwarring nu juist de opzet van de (onbekende, ook zo radeloos makende) kunstenaar was. Alsof de Overtoom er is om een raadsel op te roepen, verwarring en paniek te stichten. Ook is er het risico van de denkfout, een ambtelijke dwaling of een grap. Allemaal heel akelig. Tot slot: stenen moeten ook niet staan, maar liggen. Daar had het allemaal mee moeten beginnen.’

Tsja. Inmiddels ligt er een informatietegel naast het beeld. Die verklaart niet alles, maar er valt in ieder geval uit op te maken dat Standing Stone de titel van het werk is, Pink de kunstenaar en dat het gevaarte er staat sinds 1989.

De Meilandjes

Pink de Thierry (een pseudoniem van Helena Scheerder) overleed 25 februari jongstleden op 79-jarige leeftijd. Het Frans Hals Museum was toen al volop bezig met de voorbereidingen op de tentoonstelling Pink de Thierry – leven in kunst, de eerste overzichtstentoonstelling van haar zeer geestige werk. Daarin is aan de hand van foto’s, dagboeken, aantekeningen, video’s en delen van installaties te zien hoe haar prikkelende performances eruitzagen, en wordt ook de rest van haar carrière belicht.

Scheerder studeerde drama aan het conservatorium in Brussel en acteerde in diverse theater- en televisieproducties. Ze was medeoprichter van het Belgische kunstcollectief The Mass Moving Project, dat met grote interventies en happenings kunst naar de openbare ruimte bracht.

In 1972 verliet Pink het collectief en keerde ze terug naar Nederland. In de jaren tachtig – lang voordat realityshows zoals Big Brother en Chateau Meiland een spektakel van het alledaagse maakten en influencers hun geïdealiseerde leven begonnen te delen op sociale media – maakte ze performances waarmee ze de grens tussen privé en het publieke domein onderzocht. Die performances voerde ze doorgaans uit onder de noemer MWC, kort voor Man Woman Child. Die man is haar partner Donald Louw, alias Dr. De Koning, de vrouw is zij zelf, en het kind is hun dochter Sara.

Gesponsord door De Bijenkorf

In 1981 stuurde Pink namens de familie De Koning een verhuisbericht rond, waarin ze meldde dat ze samen met man en kind dertig dagen in De Meervaart ging wonen. Daar had ze, in het kader van het Holland Festival, een compleet appartement laten bouwen en inrichten. De meubels waren gesponsord door De Bijenkorf – de prijskaartjes hingen er nog aan.

In die setting speelde Pink het alledaagse gezinsleven niet alleen na, ze leefde het. Opstaan, ontbijten, man door de week naar zijn werk, schoonmaken, koffiedrinken, lunchen, boodschappen (kindje mee), theedrinken, man komt thuis, avondeten, kindje naar bed, dagboek bijhouden, televisiekijken en niet te laat naar bed. Iedere zondag kwamen opa en oma eten. Bezoekers konden dagelijks tussen 16.00 uur en 17.00 uur op bezoek komen en zo onderdeel worden van de performance. Tot slot werd de performance, Oost West Thuis Best getiteld, gedocumenteerd door middel van een staatsieportret.

Pink en haar gezin ‘leefden’ ook dertig dagen voor een tweedimensionaal schilderij van hun droomhuis, en in een uit vergrote Legostukken opgebouwde ‘ideale wereld’. Ze maakten een promotiereis naar Amerika en op een vroege ochtend in 1989 wandelde Pink met man en kind én een 2500 kilo zware zwerfkei als hun enige bagage van de Overtoom naar het strand van Zandvoort.

De bijna twee miljard jaar oude rots (een rode Vaxjö graniet, om precies te zijn) was in de ijstijd, ongeveer 150.000 jaar geleden, vanuit het zuidoosten van Zweden in Drenthe beland, en op instigatie van Pink ter hoogte van Overtoom 16 – waar zij destijds atelier hield – op een speciaal vervaardigde sokkel geplaatst.

Staatsieportret in de branding

De familie De Koning en de kei maakten een tussenstop in het Frans Hals Museum, waar ze werden ontvangen door directeur Derk Snoep, gezamenlijk dineerden en de nacht doorbrachten. De volgende dag wandelden ze door naar Zandvoort, waar de steen in de branding van de Noordzee werd gekieperd. Man, vrouw en kind zijn vervolgens op de steen geklommen en gefotografeerd. Het staatsieportret (uit de collectie van Museum Helmond) is een van de pronkstukken van de tentoonstelling. De steen is na het maken van de foto teruggebracht naar de Overtoom.

Er was even sprake van dat de steen voor de duur van de tentoonstelling nogmaals naar Haarlem zou verhuizen, naar de Grote Markt om precies te zijn, maar daar zag het museum toch maar vanaf. Hij ligt dus nog ‘gewoon’ op de Overtoom, ter hoogte van nummer 16. Donald Louw zou de sokkel graag van een QR-code voorzien, zodat duidelijk is wat Standing Stone was, is en wordt.

Pink de Thierry – leven in kunst: tot en met 29 oktober in het Frans Hals Museum, locatie HAL (Grote Markt).

Pink de podcast In de aflevering Terzake. Business as usual – Pink de Thierry van de podcast Wie wat bewaart duiken Lieven Heeremans en Corinne Heyrman van collectief Horens en Frans Hals-curator Manique Hendricks in de archieven van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die een aantal werken heeft uitgeleend voor de tentoonstelling. Daarnaast halen kunstenaar Pink de Thierry (in archieffragmenten), haar echtgenoot Donald Louw en hun dochter Sara Guiducci herinneringen op aan hun familie-performances. “Het gaat in haar werk niet over Pink, Donald en Sara; het gaat over de echtheid van het leven, waar we voor leven en wat ons bindt op deze kleine planeet,” aldus Sara, die ondertussen zelf moeder is en in Engeland woont.