Tegenover Tim den Besten had koning Willem-Alexander plots humor

Koning Willem-Alexander en Tim den Besten in gesprek in Timmyland. Beeld VPRO

Zou Tim den Besten binnenkort bezwijken aan een overdosis Tim den Besten? Lips vroeg het zich af toen hij in augustus naar het filmpje staarde waarin Den Besten een radiostudio liet onderlopen met zijn tranen. Hij probeerde zijn excuses te maken voor het zingen van een fout sinterklaasliedje, maar strandde in een vrij hysterische huilbui.

Lips kende Den Besten als invoelend en vrijwel grenzeloos documentairemaker aan de zijde van Nicolaas Veul. Vooral de reeks waarin de twee in een bejaardenflat woonden en werkelijk contact legden met de bewoners, maakte indruk op hem.

Zijn kinderprogramma’s zag Lips minder vaak, maar de belofte dat Den Besten een onderhoud met de koning had geregeld, zette Lips op scherp. De altijd wat stijve en ongemakkelijke Willem-Alexander tegenover de hyperactieve en overemotionele Den Besten: een groter contrast in persoonlijkheden leek hem amper denkbaar.

Oude Nokia

Het pakte wonderwel uit. Met Timmyland heeft Den Besten een fijn format te pakken. Om kinderen de werking van democratie bij te brengen volgen we hem als aankomend alleenheerser in zijn eigen land. Die natie heeft een paar voor kinderen ongetwijfeld aantrekkelijke pluspunten: elke zondag een gratis naar het staatshoofd vernoemde snack en hondenaaicentra die 24 per uur dag open zijn.

Om te leren over het koningschap mocht hij aanschuiven in Paleis Huis ten Bosch, waar de Koning net een paar achterstallige mailtjes wegwerkte. En wat bleek? Tegenover Den Besten lukte het hem plots los en vlot over te komen. En had hij zelfs humor.

Toen Den Besten erachter kwam dat echte macht niet bij de koning, maar bij de minister-president ligt, bood Willem-Alexander aan om Mark Rutte even te sms’en op zijn oude Nokia. Ongeleid projectiel of niet, dat had Den Besten maar mooi voor elkaar gekregen.

